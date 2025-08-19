Bunga Deposito BRI, BCA, BNI, dan Mandiri Terbaru 2025, Mana yang Paling Cuan?

Ilustrasi.(Freepik)

Deposito adalah pilihan investasi yang aman dan cocok untuk kamu yang ingin keuntungan stabil dengan risiko rendah. Di tahun 2025, bank besar seperti BRI, BCA, BNI, dan Mandiri menawarkan bunga deposito yang kompetitif.

Yuk, cek suku bunga terbaru dari bunga deposito BRI, BCA, BNI, dan Mandiri, serta pilih yang terbaik untuk keuanganmu!

Mengapa Memilih Deposito Bank?

Deposito memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Dengan jangka waktu tertentu, seperti 1, 3, 6, atau 12 bulan, kamu bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik. Bunga deposito BRI, BCA, BNI, dan Mandiri bervariasi berdasarkan nominal dan tenor. Mari kita lihat detailnya!

Baca juga: Cara Menghitung Bunga Deposito

1. Bunga Deposito BRI Terbaru 2025

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikenal dengan layanan yang ramah nasabah. Bunga deposito BRI menawarkan tingkat yang menarik untuk berbagai jangka waktu. Berikut rincian bunga deposito BRI per Juli 2025:

Nominal < Rp100 juta : 3,35% (1 bulan), 3,50% (3 bulan), 3,00% (6-36 bulan)

: 3,35% (1 bulan), 3,50% (3 bulan), 3,00% (6-36 bulan) Nominal Rp100 juta - Rp2 miliar : 3,25% (1 bulan), 3,50% (3 bulan), 3,00% (6-36 bulan)

: 3,25% (1 bulan), 3,50% (3 bulan), 3,00% (6-36 bulan) Nominal > Rp2 miliar: 3,25% (1 bulan), 3,50% (3 bulan), 3,00% (6-36 bulan)

Minimal setoran awal untuk deposito BRI adalah Rp10 juta di cabang atau Rp5 juta via internet banking. Bunga deposito BRI ini cocok untuk investasi jangka pendek dan menengah.

Baca juga: Cara Mendaftar PKH 2025 Panduan Lengkap Online dan Offline

2. Bunga Deposito BCA Terbaru 2025

BCA menawarkan bunga deposito yang kompetitif, terutama untuk simpanan besar. Berikut suku bunga deposito BCA per Juli 2025:

Nominal < Rp2 miliar : 2,75% (1-6 bulan), 2,50% (12 bulan)

: 2,75% (1-6 bulan), 2,50% (12 bulan) Nominal > Rp2 miliar : 3,15% (1 bulan), 3,00% (3 bulan), 2,75% (6 bulan), 2,50% (12 bulan)

: 3,15% (1 bulan), 3,00% (3 bulan), 2,75% (6 bulan), 2,50% (12 bulan) Nominal > Rp100 miliar: 3,25% (1 bulan), 3,00% (3-12 bulan)

Minimal setoran deposito BCA adalah Rp8 juta. BCA juga mendukung deposito dalam berbagai mata uang asing.

Baca juga: Cara Cek Bansos NIK KTP 2025 Mudah, Cepat, dan Resmi

3. Bunga Deposito BNI Terbaru 2025

BNI memberikan suku bunga yang lebih tinggi untuk tenor panjang. Berikut rincian bunga deposito BNI per Juli 2025:

Nominal < Rp100 juta : 2,25% (1 bulan), 2,50% (3 bulan), 2,75% (6 bulan), 3,00% (12-24 bulan)

: 2,25% (1 bulan), 2,50% (3 bulan), 2,75% (6 bulan), 3,00% (12-24 bulan) Nominal > Rp100 juta: 2,25% (1 bulan), 2,50% (3 bulan), 2,75% (6 bulan), 3,00% (12-24 bulan)

Minimal setoran deposito BNI adalah Rp5 juta, menjadikannya pilihan terjangkau.

Baca juga: BPJS Kelas 3 Bayar Berapa Cek Iuran Terbaru 2025

4. Bunga Deposito Mandiri Terbaru 2025

Bank Mandiri menawarkan fleksibilitas dengan setoran awal mulai Rp1 juta via Livin’ by Mandiri. Berikut suku bunga deposito Mandiri per Juli 2025:

Semua nominal: 2,25% (1-3 bulan), 2,50% (6-24 bulan)

Deposito Mandiri cocok untuk nasabah yang ingin kemudahan akses digital.

Baca juga: 12 Perusahaan Dunia Bangkrut di 2024 Kisah Penyebabnya

Perbandingan Bunga Deposito: Mana yang Terbaik?

Berikut perbandingan singkat bunga deposito untuk tenor 1 bulan dan 12 bulan:

Bank 1 Bulan 12 Bulan Minimal Setoran BRI 3,35% 3,00% Rp5 juta (online) BCA 2,75% 2,50% Rp8 juta BNI 2,25% 3,00% Rp5 juta Mandiri 2,25% 2,50% Rp1 juta (online)

Bunga deposito BRI menawarkan tingkat tertinggi untuk tenor 1 bulan (3,35%), sementara BRI dan BNI unggul untuk tenor 12 bulan (3,00%). Pilihlah berdasarkan kebutuhan tenor dan dana yang tersedia.

Baca juga: Cara Mudah Konversi USD ke IDR Cek Nilai Tukar Terbaru

Tips Memilih Deposito yang Tepat

Untuk memaksimalkan keuntungan dari bunga deposito BRI atau bank lain, pertimbangkan hal berikut:

Jangka Waktu : Pilih tenor yang sesuai dengan rencana keuanganmu.

: Pilih tenor yang sesuai dengan rencana keuanganmu. Nominal Dana : Beberapa bank menawarkan bunga lebih tinggi untuk nominal besar.

: Beberapa bank menawarkan bunga lebih tinggi untuk nominal besar. Aksesibilitas : Bank seperti Mandiri memudahkan pembukaan deposito secara online.

: Bank seperti Mandiri memudahkan pembukaan deposito secara online. Risiko: Deposito dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

Kesimpulan

Bunga deposito BRI, BCA, BNI, dan Mandiri menawarkan pilihan investasi yang aman dengan suku bunga kompetitif. BRI menawarkan bunga tertinggi untuk tenor pendek, sementara BNI dan BRI cocok untuk tenor panjang. Pilih bank yang sesuai dengan kebutuhan finansialmu dan mulailah berinvestasi sekarang!