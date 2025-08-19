Bunga Deposito BRI, BCA, BNI, dan Mandiri Terbaru 2025, Mana yang Paling Cuan?

Headline
Deposito adalah pilihan investasi yang aman dan cocok untuk kamu yang ingin keuntungan stabil dengan risiko rendah. Di tahun 2025, bank besar seperti BRI, BCA, BNI, dan Mandiri menawarkan bunga deposito yang kompetitif.
Yuk, cek suku bunga terbaru dari bunga deposito BRI, BCA, BNI, dan Mandiri, serta pilih yang terbaik untuk keuanganmu!
Deposito memberikan keuntungan lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Dengan jangka waktu tertentu, seperti 1, 3, 6, atau 12 bulan, kamu bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik. Bunga deposito BRI, BCA, BNI, dan Mandiri bervariasi berdasarkan nominal dan tenor. Mari kita lihat detailnya!
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikenal dengan layanan yang ramah nasabah. Bunga deposito BRI menawarkan tingkat yang menarik untuk berbagai jangka waktu. Berikut rincian bunga deposito BRI per Juli 2025:
Minimal setoran awal untuk deposito BRI adalah Rp10 juta di cabang atau Rp5 juta via internet banking. Bunga deposito BRI ini cocok untuk investasi jangka pendek dan menengah.
BCA menawarkan bunga deposito yang kompetitif, terutama untuk simpanan besar. Berikut suku bunga deposito BCA per Juli 2025:
Minimal setoran deposito BCA adalah Rp8 juta. BCA juga mendukung deposito dalam berbagai mata uang asing.
BNI memberikan suku bunga yang lebih tinggi untuk tenor panjang. Berikut rincian bunga deposito BNI per Juli 2025:
Minimal setoran deposito BNI adalah Rp5 juta, menjadikannya pilihan terjangkau.
Bank Mandiri menawarkan fleksibilitas dengan setoran awal mulai Rp1 juta via Livin’ by Mandiri. Berikut suku bunga deposito Mandiri per Juli 2025:
Deposito Mandiri cocok untuk nasabah yang ingin kemudahan akses digital.
Berikut perbandingan singkat bunga deposito untuk tenor 1 bulan dan 12 bulan:
|Bank
|1 Bulan
|12 Bulan
|Minimal Setoran
|BRI
|3,35%
|3,00%
|Rp5 juta (online)
|BCA
|2,75%
|2,50%
|Rp8 juta
|BNI
|2,25%
|3,00%
|Rp5 juta
|Mandiri
|2,25%
|2,50%
|Rp1 juta (online)
Bunga deposito BRI menawarkan tingkat tertinggi untuk tenor 1 bulan (3,35%), sementara BRI dan BNI unggul untuk tenor 12 bulan (3,00%). Pilihlah berdasarkan kebutuhan tenor dan dana yang tersedia.
Untuk memaksimalkan keuntungan dari bunga deposito BRI atau bank lain, pertimbangkan hal berikut:
Bunga deposito BRI, BCA, BNI, dan Mandiri menawarkan pilihan investasi yang aman dengan suku bunga kompetitif. BRI menawarkan bunga tertinggi untuk tenor pendek, sementara BNI dan BRI cocok untuk tenor panjang. Pilih bank yang sesuai dengan kebutuhan finansialmu dan mulailah berinvestasi sekarang!
