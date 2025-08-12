Cara Cek Bansos NIK KTP 2025: Mudah, Cepat, dan Resmi!

Petugas memotret warga memperlihatkan uang tunai saat penyaluran bantuan sosial di Kota Tangerang, Banten, Selasa (12/8/2025).(Antara/Putra M. Akbar)

Ingin tahu apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) 2025? Mengecek status penerima bansos menggunakan NIK KTP kini sangat mudah dan bisa dilakukan secara online.

Dengan layanan resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos), Anda dapat memastikan apakah NIK KTP Anda terdaftar untuk bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berikut panduan lengkap cara cek bansos NIK KTP yang sederhana dan cepat!

Mengapa Perlu Cek Bansos NIK KTP?

Pengecekan NIK KTP penting untuk memastikan Anda atau keluarga terdaftar sebagai penerima bansos. Bansos dari pemerintah, seperti PKH dan BPNT, ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, seperti keluarga miskin, lansia, atau penyandang disabilitas.

Dengan mengecek NIK KTP, Anda bisa tahu jenis bantuan yang diterima dan jadwal pencairannya. Proses ini juga membantu menghindari penipuan berkedok bansos.

Cara Cek Bansos NIK KTP via Website Kemensos

Salah satu cara termudah untuk cek bansos NIK KTP adalah melalui situs resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

Buka browser di ponsel atau komputer Anda, lalu kunjungi cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan data wilayah sesuai KTP, yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Ketik nama lengkap sesuai KTP. Masukkan kode captcha yang muncul di layar. Jika kode tidak jelas, klik ikon untuk mendapatkan kode baru. Klik tombol Cari Data. Hasil akan menunjukkan apakah NIK KTP Anda terdaftar sebagai penerima bansos, beserta detail jenis bantuan dan jadwal pencairan.

Pastikan data yang dimasukkan benar untuk hasil yang akurat. Jika NIK Anda tidak terdaftar, akan muncul keterangan “Tidak Terdaftar Peserta/PM”.

Cara Cek Bansos NIK KTP via Aplikasi Cek Bansos

Selain website, Anda juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Aplikasi ini memudahkan pengecekan status bansos langsung dari ponsel. Berikut caranya:

Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store atau App Store. Buka aplikasi dan pilih opsi Buat Akun untuk pengguna baru. Isi data diri, termasuk NIK KTP, nama lengkap, alamat sesuai KTP, nomor telepon, dan email. Unggah foto KTP dan swafoto jika diminta. Verifikasi akun melalui email yang dikirimkan oleh sistem. Login ke aplikasi, lalu pilih menu Cek Bansos. Masukkan data wilayah dan nama, lalu klik Cari Data. Lihat hasil pengecekan untuk mengetahui status bansos Anda.

Aplikasi ini sangat praktis untuk memantau status bansos kapan saja dan di mana saja.

Apa yang Harus Dilakukan Jika NIK Tidak Terdaftar?

Jika NIK KTP Anda tidak terdaftar sebagai penerima bansos, jangan khawatir. Anda bisa mendaftar ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui cara berikut:

Hubungi kantor desa atau kelurahan setempat untuk mendaftar ke DTKS.

Siapkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan informasi lain yang diminta.

Alternatifnya, gunakan aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan usulan bansos. Pilih menu Daftar Usulan, isi data, dan unggah dokumen yang diperlukan.

Data Anda akan diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat untuk memastikan kelayakan sebagai penerima bansos.

Jenis-Jenis Bansos yang Bisa Dicek dengan NIK KTP

Berikut beberapa program bansos yang bisa Anda cek menggunakan NIK KTP:

Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan tunai untuk keluarga miskin, ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Pencairan dilakukan setiap 3 bulan.

Bantuan tunai untuk keluarga miskin, ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Pencairan dilakukan setiap 3 bulan. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Bantuan Rp200.000 per bulan untuk kebutuhan pangan, dicairkan setiap 2 bulan.

Bantuan Rp200.000 per bulan untuk kebutuhan pangan, dicairkan setiap 2 bulan. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Bantuan tunai untuk situasi darurat, seperti mitigasi risiko pangan.

Bantuan tunai untuk situasi darurat, seperti mitigasi risiko pangan. Bantuan Sosial Beras: Beras 10 kg per bulan untuk keluarga miskin.

Pastikan Anda memeriksa status secara berkala, karena data penerima bansos diperbarui setiap bulan.

Tips Aman Saat Cek Bansos NIK KTP

Agar proses pengecekan aman dan terhindar dari penipuan, perhatikan tips berikut:

Gunakan hanya situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos resmi.

Jangan berikan data pribadi, seperti NIK atau kata sandi, ke situs atau aplikasi yang tidak jelas.

Periksa kembali NIK KTP dan nama yang dimasukkan untuk menghindari kesalahan.

Hubungi Dinas Sosial atau pendamping sosial jika Anda ragu dengan informasi yang diterima.

Kesimpulan

Mengecek bansos menggunakan NIK KTP adalah cara mudah untuk memastikan Anda mendapatkan bantuan sosial yang berhak Anda terima. Dengan situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos, Anda bisa memeriksa status penerima bansos kapan saja.

Pastikan data yang Anda masukkan akurat dan gunakan hanya platform resmi untuk keamanan. Jika belum terdaftar, segera ajukan ke DTKS melalui kantor desa atau aplikasi resmi. Cek bansos NIK KTP sekarang dan pastikan hak Anda terpenuhi!