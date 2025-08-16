Belanja Hemat Koleksi Modinity 2025 dengan Promo BRI

Ilustrasi(BRI)

Kalau kamu pecinta fashion yang up to date, terutama yang mengedepankan gaya muslim modern, Modinity Warehouse Sale 2025 adalah agenda wajib. Digelar pada 14-17 Agustus 2025 di Hall 5 ICE BSD, Modinity Warehouse Sale 2025 jadi agenda tahunan yang wajib kamu datangi. Modinity Group selalu jadi momen paling ditunggu karena menghadirkan koleksi eksklusif dengan harga spesial serta promo terbesar sepanjang tahun.

Berbagai brand di bawah naungan Modinity Group akan memboyong koleksi terbaik mereka dengan harga istimewa, ditambah promo menggiurkan dari BRI yang bikin pengalaman belanja makin memuaskan.

Ada brand apa saja sih di Modinity Warehouse Sale 2025? Yuk, intip dulu!

Buttonscarves: Koleksi Eksklusif dengan Harga Terbaik

Didirikan oleh Linda Anggrea pada 2016, Buttonscarves memposisikan diri di hati pecinta scarves dengan high-quality material. Dikenal sebagai pionir printed scarf dengan kualitas terbaik di kelasnya, brand ini telah memikat hati pecinta fashion lewat desain yang stylish, bahan pilihan, serta detail khas seperti pinggiran laser cut dan logo B.

Bukan hanya itu, koleksinya pun semakin lengkap dengan deretan tas, footwear, hingga accessories yang tak kalah memikat. Semua hadir untuk menyempurnakan penampilan dari ujung kepala hingga kaki. Tak hanya hijab, koleksinya meluas ke tas, sepatu, dan aksesoris fashion dengan kualitas tinggi bahkan kini menggunakan kulit asli untuk lini tas.

Di Modinity Warehouse Sale 2025, Buttonscarves menghadirkan berbagai lini produk best seller mereka, mulai dari scarves, aksesoris, tas, hingga bahkan apparel dengan harga istimewa.

Tak hanya itu, Buttonscarves juga menghadirkan produk spesial berupa Exclusive Treasures yang merupakan scarves edisi khusus, seperti Limited Edition Bora-bora Series, Holiday Series 2, hingga Samla Series new colors dan Compass Series yang hanya bisa ditemukan di acara ini.

Buttonscarves Beauty: Menyempurnakan Penampilanmu Mulai dari Rp 70 Ribu

Buttonscarves Beauty adalah lini kecantikan yang berfokus pada beauty product. Koleksinya dirancang untuk melengkapi gaya hidup elegan mulai dari riasan natural hingga produk pendukung tampilan flawless. Di event Modinity, kamu bisa menemukan yang bikin penampilan makin on point, seperti koleksi parfum, cushion, blush on, dan berbagai produk kecantikan lainnya.

Benang Jarum: Ready-to-Wear High Quality Mulai dari Rp 250 Ribu

Sejak 2020, Benang Jarum menghadirkan busana wanita ready-to-wear dengan sentuhan klasik dan modern.

Koleksinya meliputi blouse, dress, tunik, outerwear, hingga kulot, menggunakan bahan berkualitas tinggi dengan detail bordir, lace, dan pleats. Koleksi yang cantik dan menarik dengan motif floral menjadi salah satu yang paling diburu.

Di Modinity Warehouse Sale 2025, koleksi best seller Benang Jarum bisa kamu dapatkan dengan harga spesial. Kalau biasanya range harga Rp495.000-Rp795.000 per item, di sini kamu bisa menemukan penawaran yang best deal banget.

Nada Puspita & Zytadelia: Fashion Relevan dengan Tren Masa Kini dengan Harga Spesial

Sebagai bagian dari Modinity Group, Nada Puspita dikenal sebagai modest fashion brand yang menghadirkan koleksi yang relevan, wearable, dan inovatif sejalan dengan tren terkini. Sementara itu, Zyta Delia sering menjadi primadona para pecinta beragam produk lifestyle, tak terkecuali lini tasnya.

Di Modinity Warehouse Sale 2025, keduanya menghadirkan beragam koleksi, mulai dari scarves, apparel, aksesoris, tas, hingga sepatu. Penawaran harganya pun sangat spesial, dengan tas mulai dari harga Rp200.000, scarves mulai dari Rp80.000, hingga essential yang mulai dari Rp10.000.

Calla The Label: Fashion Lokal yang Join Pertama Kalinya di WHS 2025

Didirikan di Bandung pada 2017 oleh Yeri Afriyani, Calla The Label dikenal dengan desain penuh warna, kontras, dan playful yang menggunakan bahan ramah lingkungan seperti serat Tencel.

Di sini kamu bisa menemukan berbagai jenis pakaian seperti atasan, celana, gaun, jaket, hingga leisure & beachwear dengan motif khas yang unik dan warna cerah. Lengkapi juga gaya kamu dengan pilihan aksesori seperti tas dan topi, serta koleksi alas kaki mulai dari sepatu hingga sandal.

Di Modinity Warehouse Sale 2025, brand ini siap memanjakan pencinta gaya vibrant dengan sentuhan.

Promo Spesial BRI untuk Fashion Hunter

Belanja di Modinity Warehouse Sale 2025 bukan hanya tentang koleksi fashion, tapi juga pengalaman hemat maksimal. BRI menyiapkan berbagai promo menarik yang membuat kamu bisa membawa pulang lebih banyak item favorit.

Ini dia keseruan Promo BRI yang bisa kamu nikmati:

Apply Kartu Kredit BRI: Dapatkan E-Voucher Rp50.000 untuk 250 pengaju pertama.

Dapatkan E-Voucher Rp50.000 untuk 250 pengaju pertama. Lucky Dip dengan Kartu Kredit BRI: Transaksi Rp10 juta dan tukarkan bukti transaksi di Redeem Booth. Menangkan hadiah eksklusif Modinity seperti Vella Bag, Scarf, Brooch, hingga Perfume Set.

Transaksi Rp10 juta dan tukarkan bukti transaksi di Redeem Booth. Menangkan hadiah eksklusif Modinity seperti Vella Bag, Scarf, Brooch, hingga Perfume Set. Spin & Win dengan BRImo: Lakukan 3 jenis transaksi finansial berbeda di BRImo (QRIS, bayar tagihan, top up e-wallet, dll). Tunjukkan bukti transaksi dan dapatkan kesempatan spin wheel dengan hadiah seperti Mini Bucket Bag, Nada Sunglasses, Premium Silk Scarf, hingga Tumbler eksklusif.

Lakukan 3 jenis transaksi finansial berbeda di BRImo (QRIS, bayar tagihan, top up e-wallet, dll). Tunjukkan bukti transaksi dan dapatkan kesempatan spin wheel dengan hadiah seperti Mini Bucket Bag, Nada Sunglasses, Premium Silk Scarf, hingga Tumbler eksklusif. Reward Tabungan & Investasi:

Buka Tabungan BRI BritAma + aktivasi BRImo, nikmati hadiah saldo tambahan. Cashback 50% khusus pembukaan Tabungan Emas di BRImo. Tambahan hadiah menarik untuk top up Tabungan BRI BritAma.

Kenapa Harus Datang ke Modinity Warehouse Sale 2025?

Brand Premium Lengkap: Dari Buttonscarves hingga Benang Jarum, semua hadir dalam satu atap. Harga Spesial: Diskon besar yang jarang ditemukan di toko reguler. Promo BRI: Belanja jadi hemat dan menguntungkan. Lokasi Strategis: ICE BSD mudah diakses dan nyaman untuk berbelanja.

Jangan lewatkan kesempatan untuk memperbarui koleksi fashion kamu di Modinity Warehouse Sale 2025. Catat tanggalnya, siapkan wishlist, dan nikmati pengalaman belanja fashion dengan penawaran terbesar yang tak terlupakan.

Modinity Warehouse Sale 2025 bukan sekadar event belanja biasa, ini adalah momen di mana brand premium seperti Buttonscarves, Benang Jarum, Nada Puspita, hingga Zytadelia berkumpul untuk memberikan koleksi terbaik yang paling banyak diincar dengan harga yang sulit ditolak.

Ditambah promo spesial dari BRI, pengalaman belanja kamu akan terasa lebih memuaskan, hemat, dan pastinya stylish.

Kalau biasanya kamu harus berburu koleksi ini di online store atau bahkan via jasa titip, kali ini semuanya ada di depan mata, siap untuk kamu pilih dan bawa pulang.

Lihat info lengkap event dan promo di sini. Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit BRI, Anda dapat segera mengajukannya melalui laman bbri.id/applyccbri untuk merasakan berbagai keuntungannya. (E-3)