Perdana Hadir di Indonesia, AC Comfee Gusto Andalkan Teknologi Mutakhir

INDONESIA sebagai negara tropis menjadikan air conditioner (AC) sebagai salah satu perangkat rumah tangga yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, menemukan AC yang menggabungkan kualitas terbaik, teknologi mutakhir, dan desain stylish bukanlah hal mudah.

Menjawab kebutuhan tersebut, Comfee, merek peralatan rumah tangga yang telah sukses di Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Asia, resmi memasuki pasar Indonesia. Pada 27 Juli 2025, Comfee meluncurkan lini pendingin ruangan andalan perdananya di Tanah Air, AC Comfee Gusto. AC ini dirancang khusus untuk generasi muda dan pasar Asia, terutama kawasan ASEAN yang memiliki bonus demografi anak muda melimpah.

Dengan slogan Live Joyfully with Comfee, Comfee mengusung misi menghadirkan teknologi pendinginan yang bukan hanya fungsional, tetapi juga penuh makna dan ekspresi. Desain elegan dan fitur canggih pada Comfee Gusto dihadirkan untuk mencerminkan nilai-nilai generasi muda masa kini yakni kenyamanan, kemudahan modern, kesenangan emosional, dan kebebasan berekspresi.

Kesuksesan Comfee di pasar global telah terbukti, dengan pencapaian posisi Nomor 1 dalam penjualan unit AC di Jerman. Melalui Gusto, Comfee berharap setiap momen menyejukkan dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan terhubung hingga lintas generasi di Indonesia.

“Sebagai negara beriklim tropis yang sangat besar, Indonesia menjadi pangsa pasar menjanjikan bagi Comfee. Untuk itu kami hadir menjawab kebutuhan rumah tangga generasi muda dalam menyediakan pendingin ruangan dengan teknologi mutakhir,” ujar Head of Sales AC Comfee Indonesia Ighvar Rabbighfirly dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/8).

Comfee Gusto hadir dengan berlapis emas (Gold Fin) yang membuatnya tahan lama serta resisten terhadap oksidasi dan korosi. Teknologi Active Clean+ yang dibenamkan mampu membersihkan lebih banyak debu dan bakteri, sehingga menjaga unit tetap higienis dan bertenaga optimal.

AC ini juga ramah lingkungan, hemat energi, dan tetap stabil meski terjadi fluktuasi daya listrik. Tidak hanya itu, desainnya memungkinkan pemasangan yang mudah dan praktis, sehingga memberikan efisiensi waktu dan tenaga bagi penggunanya. (E-4)