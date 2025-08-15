Garansi iPhone 1 Tahun: Pelajari Risiko yang tidak Ditanggung dan Solusinya

Ilustrasi(Dok Freepik)

KETIKA Anda membeli iPhone baru secara resmi, perangkat tersebut datang dengan garansi terbatas Apple selama satu tahun. Sekilas terdengar meyakinkan, tetapi perlindungan ini sebenarnya memiliki batasan yang cukup signifikan, tidak mencakup risiko umum seperti kerusakan akibat jatuh, terkena cairan, atau kehilangan karena pencurian.



Garansi standar Apple hanya dirancang untuk menanggung kerusakan yang disebabkan oleh cacat produksi atau kegagalan teknis dari pabrik. Dengan kata lain, kerusakan yang timbul akibat kelalaian atau insiden sehari-hari berada di luar cakupannya.



Di Indonesia, iPhone resmi dipasarkan melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari marketplace hingga reseller resmi. Meski produknya sama-sama orisinal, layanan purnajual dan proteksi tambahan yang diberikan bisa sangat berbeda.



Di beberapa toko resmi di e-commerce menyediakan paket proteksi opsional seperti device protection plan, tetapi biasanya memerlukan biaya tambahan saat pembelian. Perbedaan ini bukan hanya soal harga, tetapi juga menyangkut kemudahan proses klaim.



Salah satu yang menonjol adalah Blibli, yang menawarkan perlindungan lengkap gratis selama 12 bulan untuk produk Apple berstiker Blibli, termasuk iPhone, iPad, Mac, Watch, hingga AirPods. Cakupannya mencakup berbagai risiko tak terduga seperti kerusakan akibat cairan, kebakaran, ledakan, kerusuhan, hingga perampokan yang dibuktikan dengan laporan kepolisian.



Aktivasi perlindungan juga mudah, cukup memindai barcode pada kemasan, dan klaim bisa dilakukan secara daring atau langsung di pusat servis resmi.



Panduan dari SimplyMac menjelaskan bahwa garansi standar Apple hanya menanggung kerusakan akibat cacat hardware, sementara kerusakan karena kesalahan pengguna, termasuk kecelakaan atau modifikasi tidak resmi, tidak ditanggung.



Cakupan yang lebih luas baru bisa didapat jika menambahkan AppleCare+, yang meliputi perlindungan terhadap kecelakaan seperti tumpahan cairan atau jatuh, namun dikenakan biaya tambahan. Dengan berbagai pilihan yang tersedia, konsumen sebaiknya mempertimbangkan tidak hanya harga perangkat, tetapi juga kelengkapan proteksi, fleksibilitas klaim, dan manfaat tambahan seperti cicilan hingga 24 bulan, program tukar tambah yang kompetitif, serta potongan harga aksesori.



Bagi yang menginginkan perlindungan ekstra tanpa biaya tambahan dan proses klaim yang praktis, penawaran dari Blibli layak menjadi pilihan utama. (E-4)