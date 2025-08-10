Apple akan Kembangkan Model Kecerdasan Buatan Seperti ChatGPT

ilustrasi(freepik)

PERUSAHAAN teknologi Amerika Serikat, Apple, dikabarkan tengah mengembangkan model kecerdasan buatan buatan sendiri, seperti ChatGPT. Model kecerdasan buatan itu nantinya akan diintegrasikan dengan Siri dan juga peramban Safari. Teknolohgi ini dikabarkan rilis pada 2026.

Dikutip dari Bloomberg, tim Answers, Knowledge and Information (AKI) yang baru dibentuk di Apple sedang mengembangkan kerangka kerja model kecerdasan buatan tersebut, nantinya teknologi itu akan menjadi pesaing ChatGPT, Gemini, Deepseek, hingga Copilot milik Microsoft.

"Meskipun masih dalam tahap awal, tim ini sedang membangun apa yang mereka sebut 'mesin jawaban', sebuah sistem yang mampu menjelajahi web untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum," demikian bunyi laporan tersebut.

Selain Siri, Apple kabarnya juga berencana mengintegrasikan fungsi pencarian ke dalam Spotlight dan Safari. Spotlight telah menerima peningkatan fungsi yang signifikan di macOS Tahoe , jadi tidak mengherankan jika fitur itu akan berevolusi menjadi hotspot penjawab universal, yang mencakup data dan informasi lokal yang bersumber dari internet.

Saat ini, ketika pengguna memanggil Siri di iPhone dan mengajukan pertanyaan yang mengharuskan pencarian di internet atau sekadar mengambil informasi dari bank informasi, ia akan membuka kotak prompt yang menanyakan apakah pertanyaan tersebut dapat diteruskan ke ChatGPT. Setelah Anda menyetujuinya, ChatGPT akan langsung bertindak dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Tentu saja, ini merupakan metode lama dan terkesan ketinggalan zaman, mengingat Apple merupakan perusahaan teknologi besar. Dengan Siri yang mendapatkan kemampuan pencarian web dan pemahaman bahasa alami yang lebih baik (mirip dengan ChatGPT atau Gemini), akan jauh lebih mudah bagi pengguna untuk sekadar bertanya apa pun yang mereka inginkan dan mendapatkan jawaban.

Mari nantikan perkembangan dari teknologi terbaru ini, penting untuk dicatat bahwa informasi tersebut bukan merupakan informasi resmi. Sehingga perubahan mungkin saja terjadi, nantikan informasi resminya pada 2026 mendatang.(H-4)