Apple Siapkan Pembaruan Besar Siri, Memungkinkan Kontrol Aplikasi dalam Ponsel

Asisten pribadi di Apple, Siri.(Dok. Apple)

APPLE secara gamblang mempresentasikan gambaran peningkatan dari asisten pribadi, Siri, pada kegiatan Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024. Namun sampai saat ini belum ada kepastian kapan peningkatan Siri itu bakal diluncurkan.

Setelah menanti lama, informasi terbaru terkait Sori mencuat. Mark Gurman dari Bloomberg membocorkan kabar terbaru dari teknologi asisten pribadi besutan Apple itu, Gurman mengatakan kalau Siri baru akan tersedia tahun depan dengan dukungan untuk versi App Intents yang lebih baik.

Dikutip dari GSM Arena, Gurman, menyatakan bahwa App Intents yang ditingkatkan akan memungkinkan Siri untuk mengontrol iPhone pengguna sepenuhnya hanya dengan input suara. Menurut analis, Siri akan dapat melakukan tindakan seperti mencari foto, mengeditnya, dan mengirimkannya ke kontak, dengan perintah suara.

Pengguna juga bisa meminta Siri untuk membuka Instagram dan menyukai atau bahkan mengomentari postingan tersebut. Intinya, dengan App Intents yang ditingkatkan, Siri akan dapat mengontrol aplikasi di iPhone layaknya pengguna.

Menurut Gurman, Apple sedang menguji App Intents baru secara internal dan memperbaiki bug yang ada. Perusahaan berencana merilis fitur ini pada musim semi 2026, dan mengujinya dengan aplikasi pihak ketiga dari Amazon, Threads, YouTube, WhatsApp, Facebook, Uber, dan lainnya. Untuk aplikasi perbankan dan kesehatan, Apple akan membatasi kemampuan Siri. (H-3)