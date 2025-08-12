Headline
Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Peningkatan IOS 26 Beta, Apple Hadirkan Ringtone Baru hingga Animasi Peluncuran Aplikasi

Rifaldi Putra Irianto
12/8/2025 13:24
Peningkatan IOS 26 Beta, Apple Hadirkan Ringtone Baru hingga Animasi Peluncuran Aplikasi
iOs 26 Beta Apple.(Dok. Apple)

APPLE merilis beta pengembang keenam untuk sistem operasi, iOS 26, beserta pembaruan untuk iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac, dan lainnya. Menjelang peluncuran publik yang dijadwalkan berlangsung bulan September itu, sejumlah perubahan dihadirkan Apple pada iOS 26.

Dikutip dari Tech Crunch, dalam pengembangan beta keenam dari iOS 26,  Apple melakukan pembaruan termasuk diantaranya pilihan nada dering baru, hingga menghadirkan interface animasi saat pengguna melakukan buka tutup aplikasi, serta beberapa perubahan lainnya.

Terkait nada dering atau ringtone, Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu melakukan penambahan enam nada dering baru, nada dering itu diantaranya Buoyant, Dreamer, Pound, Reflected, Surge dan Pop.

Baca juga : iOS 26: Fitur Unggulan, Jadwal Rilis, dan Daftar iPhone yang Mendukung

Respon positif diberikan para pengguna yang telah melakukan upgrade iOS 26 (beta version). Banyak dari mereka mengaku antusias dengan nada dering "Dreamer", yang dideskripsikan sebagai nada dering yang sangat bagus dan sangat nge-bop.

Selain itu, yang juga baru di iOS 26 beta 6 adalah pembaruan transisi yang lebih cepat dan pengenalan animasi buka dan tutup baru untuk meluncurkan aplikasi. Memberikan pengalam sistem antar muka yang baru dan tidak biasa bagi pengguna.

Liquid Glass, pun menjadi salah satu fitur yang janjikan Apple pada sistem operasi antarmuka terbaru mereka. Itu adalah desain tampilan baru dengan efek glass yang menawan untuk aplikasi yang ada dalam perangkat Apple, membuat logo aplikasi lebih berkilau dan mudah dibaca. Saat ini Liquid Glass masih terus dikembangkan. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved