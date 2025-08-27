Perkiraan Produk Baru Apple di Acara September 2025

Headline
ACARA tahunan Apple yang sangat dinantikan diperkirakan akan segera digelar pada awal September. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari Apple, spekulasi dan bocoran telah memberikan gambaran yang jelas tentang produk-produk baru yang akan diperkenalkan, dengan fokus utama pada pembaruan perangkat keras.
Jajaran iPhone 17 menjadi sorotan utama. Berdasarkan rumor yang beredar, Apple akan merilis empat model tahun ini: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, dan model baru yang disebut iPhone 17 Air.
Perangkat baru ini akan berjalan pada iOS 26, yang telah diumumkan sebelumnya di WWDC. Pembaruan iOS ini menghadirkan antarmuka visual "Liquid Glass" yang baru serta perombakan besar pada aplikasi Messages dan Photos untuk pengalaman pengguna yang lebih baik.
Selain iPhone, Apple juga diperkirakan akan merilis pembaruan untuk perangkat lain.
Sementara itu, model Apple Watch Series 11 dan Apple Watch SE mungkin juga akan diluncurkan, meskipun bocoran mengindikasikan bahwa peningkatan performanya tidak akan terlalu signifikan.
Fitur terjemahan bahasa secara real-time juga dikabarkan akan hadir, dan mungkin akan kompatibel dengan model AirPods generasi sebelumnya, meskipun penggunaannya mungkin eksklusif untuk jajaran iPhone 17.
Meskipun banyak produk yang diantisipasi, beberapa perangkat Apple yang telah lama dirumorkan diperkirakan belum akan muncul di acara ini. iPhone lipat, misalnya, dilaporkan sedang dalam pengembangan namun kemungkinan besar baru akan diluncurkan pada tahun 2026.
Demikian pula, tidak ada rumor konkret tentang peluncuran MacBook baru, yang biasanya memiliki acara pengumuman terpisah. Produk seperti HomePod dan Apple TV baru juga diperkirakan baru akan rilis pada akhir tahun 2025. (Mashable/Z-2)
Erajaya (ERAA) bidik pertumbuhan Semester II 2025 lewat peluncuran iPhone 17, ekspansi lifestyle, CHAGEE, dan diversifikasi bisnis berdaya tahan tinggi
Apple selalu berhasil menarik perhatian dengan peluncuran produk-produk terbarunya, dan iPhone 17 tidak akan menjadi pengecualian.
Rumor yang beredar menunjukan bahwa iPhone 17 ini memiliki desain yang lebih tipis dari sebelumnya. Hal tersebut diketahui dari empat nama tipe iPhone 17 yang beredar.
Selain memiliki RAM yang lebih besar, iPhone 17 juga dirumorkan bakal mempunyai empat tipe, yakni iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max.
Dalam sebuah postingan "Phone Chip Expert" di Weibo, model iPhone 17 tahun depan akan memiliki RAM 12GB untuk aplikasi AI yang lebih canggih.
APPLE merilis beta pengembang keenam untuk sistem operasi, iOS 26, beserta pembaruan untuk iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac, dan lainnya.
Apple resmi memperkenalkan iOS 26 pada ajang Apple WWDC 2025, membawa perubahan terbesar sejak iOS 7. Sistem operasi terbaru ini menghadirkan desain baru bertajuk Liquid Glass
Desain yang baru membuat aplikasi dan pengalaman sistem menjadi lebih ekspresif dan menyenangkan, sekaligus membuat iOS 26 langsung terasa familiar.
