Perkiraan Produk Baru Apple di Acara September 2025

Ilustrasi

ACARA tahunan Apple yang sangat dinantikan diperkirakan akan segera digelar pada awal September. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari Apple, spekulasi dan bocoran telah memberikan gambaran yang jelas tentang produk-produk baru yang akan diperkenalkan, dengan fokus utama pada pembaruan perangkat keras.

Jajaran iPhone 17

Jajaran iPhone 17 menjadi sorotan utama. Berdasarkan rumor yang beredar, Apple akan merilis empat model tahun ini: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, dan model baru yang disebut iPhone 17 Air.

iPhone 17 Air: Model ini akan gantikan varian Plus sebelumnya. Rumor menyebutkan bahwa iPhone 17 Air akan menjadi iPhone tertipis yang pernah dibuat, dengan ketebalan hanya 5-6mm dan layar besar 6,5 inci. Meski tampil dengan desain ramping, perangkat ini kemungkinan hadir dengan sejumlah kompromi, seperti hanya dibekali satu kamera belakang 48MP dan baterai berkapasitas lebih kecil.

Pembaruan Kamera dan Layar: Semua model iPhone 17 dikabarkan akan mengusung kamera depan 24MP, meningkat signifikan dari 12MP pada generasi sebelumnya. Selain itu, baik model dasar maupun iPhone 17 Air disebut-sebut akan dilengkapi layar 120Hz, sebuah fitur yang sebelumnya hanya ada pada model Pro.

Perangkat baru ini akan berjalan pada iOS 26, yang telah diumumkan sebelumnya di WWDC. Pembaruan iOS ini menghadirkan antarmuka visual "Liquid Glass" yang baru serta perombakan besar pada aplikasi Messages dan Photos untuk pengalaman pengguna yang lebih baik.

Selain iPhone, Apple juga diperkirakan akan merilis pembaruan untuk perangkat lain.

Apple Watch: Apple diperkirakan akan merilis Apple Watch Ultra 3 dengan dukungan 5G, prosesor baru, dan fitur pesan melalui satelit.

Sementara itu, model Apple Watch Series 11 dan Apple Watch SE mungkin juga akan diluncurkan, meskipun bocoran mengindikasikan bahwa peningkatan performanya tidak akan terlalu signifikan.

AirPods: Ada spekulasi kuat mengenai AirPods Pro 3. Setelah dua tahun tanpa pembaruan, perangkat ini diperkirakan akan hadir dengan desain yang diperbarui serta tambahan fitur kesehatan, termasuk sensor detak jantung dan suhu.

Fitur terjemahan bahasa secara real-time juga dikabarkan akan hadir, dan mungkin akan kompatibel dengan model AirPods generasi sebelumnya, meskipun penggunaannya mungkin eksklusif untuk jajaran iPhone 17.

Produk yang Belum Diharapkan

Meskipun banyak produk yang diantisipasi, beberapa perangkat Apple yang telah lama dirumorkan diperkirakan belum akan muncul di acara ini. iPhone lipat, misalnya, dilaporkan sedang dalam pengembangan namun kemungkinan besar baru akan diluncurkan pada tahun 2026.

Demikian pula, tidak ada rumor konkret tentang peluncuran MacBook baru, yang biasanya memiliki acara pengumuman terpisah. Produk seperti HomePod dan Apple TV baru juga diperkirakan baru akan rilis pada akhir tahun 2025. (Mashable/Z-2)