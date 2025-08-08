Kolaborasi Lintas Sektor, Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan IISMEX 2025 Jadi Pusat Inovasi Berkelanjutan

Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy, dan IISMEX 2025 hadir di JIExpo Kemayoran, 13–15 Agustus. Pusat inovasi berkelanjutan dan smart city.(PT Napindo)

PT Napindo Media Ashatama (Napindo), sebagai Professional Exhibition Organiser (PEO) terkemuka, bersiap menggelar pameran internasional Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2025 Expo & Forum yang akan berlangsung pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Pameran ini merupakan pionir dalam penyelenggaraan pameran internasional di industri air dan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, energi terbarukan dan elektrik, serta solusi kota cerdas di Indonesia. Tak hanya itu, pameran ini juga merupakan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi berkelanjutan di Indonesia.

Tahun ini, tercatat antusiasme yang tinggi dengan keikutsertaan 611 peserta pameran, melampaui target awal. Sebanyak 26 negara turut berpartisipasi, termasuk 12 paviliun negara yang berasal dari Indonesia, Austria, Cina, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Swiss, Taiwan, dan Turki. Pameran ini menargetkan kehadiran 16.000 pengunjung dari berbagai kalangan.

"Sejak tahun 2001, Napindo telah berkomitmen untuk mendorong teknologi dan inovasi di sektor air dan air limbah demi kehidupan masyarakat," ujar Lisa Rusli, Assistant Project Director Napindo.

"Kami berharap pameran ini menjadi sebuah ekosistem yang mempertemukan para pemimpin industri, inovator, pembuat kebijakan, distributor, akademisi, peneliti, asosiasi, pelaku usaha, dan lainnya dalam satu atap, sehingga dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat serta memberikan dampak positif bagi sektor ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas antusiasme para peserta, baik peserta yang telah berpartisipasi sebelumnya maupun peserta baru, yang telah hadir dalam pameran kami," tambah Lisa.

Dukungan penuh dari kementerian hingga stakeholder pun membuat pameran internasional ini kembali terlaksana. Ir. Noer Adi Wardjojo, M.Sc Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Kelestarian Sumberdaya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup RI, memberikan apresiasi khusus untuk penyelenggaraan pameran ini, "Atas nama Kementerian Lingkungan Hidup, kami memberikan apresiasi untuk Napindo dalam pameran ini. Khusus untuk tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup fokus untuk mengajak semua pihak agar kita mampu mencapai target untuk pengelolaan sampah 100% di akhir tahun 2029. Masih ada waktu 5 tahun untuk bisa melaksanakannya, harus mulai dari sekarang dan tidak dapat ditunda."

Lebih lanjut, Nur Adi menyatakan, “Kami berkomitmen untuk terus berpartisipasi dan mendukung Napindo sebagai penyelenggara tahunan Indo Waste Recycling Expo & Forum. Pada tahun ini, kami akan membuka stand yang menampilkan beberapa solusi dan teknologi di sektor pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, Waste Crisis Center KLH juga akan membuka coaching clinic bagi rekan-rekan daerah dan stakeholder lainnya yang mau diskusi terkait penegakan hukum, perijinan, maupun isu-isu di sektor pengelolaan sampah.”

“Mari kita dukung dan hadir di Indo Waste Recycling Expo & Forum. Kami berharap bahwa acara ini dapat menjadi platform yang efektif untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan solusi dalam mengelola sampah, sehingga kita dapat mencapai target pemerintah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” tambahnya.

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri (IISMEX), Dr. Drs. Amran, M.T menyampaikan, "Inti pembangunan perkotaan cerdas di Indonesia tidak melulu berorientasi pada pemutakhiran teknologi dan digitalisasi. Namun, penerapan sistem kota cerdas harus fokus dalam peningkatan kemampuan pemerintah untuk dapat memahami persoalan masyarakat, dan memberikan solusi serta kemudahan."

"Pengembangan kota dengan pendekatan inovasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi & aksesibilitas pelayanan publik, konektivitas antar wilayah, dan kualitas hidup menjadi suatu kebutuhan serta menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan, yang dimana hal ini juga didukung dengan Asta Cita (Prioritas Nasional 6) yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," lanjut Amran.

Di sisi lain, Hadiyan Fariz Azhar, General Executive Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), menyampaikan dukungannya. "Saya mengapresiasi setinggi-tinginya untuk Napindo. Ini kedua kalinya setelah tahun lalu kita bekerjasama dengan Napindo. Harapannya ADUPI sebagai pendukung utama dalam agenda ini semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah, penguatan gagasan dan teknologi-teknologi terbaru dan di sana akan ada banyak fokus kita pada tren regulasi terbaru yang sekarang jadi perhatian pemerintah."

Di momen yang sama, Bijaksana Junerosano, Founder of Greeneration Foundation, menyambut antusias atas pelaksanaan pameran ini. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Waste4Change dengan mitranya dalam bentuk inovasi dan solusi untuk membantu program pemerintah mewujudkan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) minimal controlled landfill dan idealnya sanitary landfill. “Untuk itu kami dan Waste4Change membuat inovasi yang akan berlangsung pada tanggal 13-15 Agustus 2025. Kerjasama ini dilakukan untuk membantu meningkatkan pengelolaan sampah di Indonesia, sehingga target pemerintah untuk mengelola sampah 100% di tahun 2029 dapat tercapai.” kata Sano.

Pentingnya penyelenggaraan pameran ini pun kembali ditegaskan oleh Agus Umar Yasin, Ketua Umum Indonesian Water Association (IdWA) yang telah menjadi partner sejak tahun 2016. “Indo Water bukan hanya sekadar pameran, tapi juga platform nasional dan internasional untuk mempertemukan teknologi dengan kebutuhan lokal, menghadirkan lintas sektor pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan juga memperkuat arah kebijakan tata kelola air yang lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim, degradasi, kualitas air dan urbanisasi. Lebih dari itu, acara ini akan membuka akses kolaborasi bisnis dan investasi di sektor air yang sangat krusial, mengingat kebutuhan air nasional semakin meningkat sedangkan tantangan kualitas dan ketersediaannya semakin kompleks.”

Selain memperoleh dukungan penuh dari kementerian terkait penyelenggaraan Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, IISMEX 2025 Expo & Forum juga mendapat dukungan dari Jakarta Smart City dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Apresiasi dan antusiasme positif dari 28 kementerian, lembaga, asosiasi, antara lain Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Indonesia Water Association (IdWA), Asosiasi Perusahaan Pengelola Air Minum dan Sanitasi Indonesia (APPAMSI), serta Greeneration Foundation.

Selain pameran utama, akan diselenggarakan berbagai side event menarik, antara lain:

Site Visit Perumdam TKR Kab. Tangerang with Indo Water 2025 Expo & Forum yang akan dilaksanakan pada Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 08.00 - 13.00 WIB.

Waste Crisis Center KLH sebagai Wadah Solusi dan Aksi Percepatan Penuntasan Masalah Persampahan Indonesia. Strategic Partner: Greeneration Foundation yang akan diselenggarakan pada Rabu, 13 Agustus 2025 pukul 13:00 - 17:00 WIB dan bertempat di Forum B, Hall C3, JIExpo Kemayoran

Smart & Integrated Monitoring & Circular Water, co-organised by IdWA yang diselenggarakan pada Rabu, 13 Agustus 2025 pukul 13:00 - 17:00 WIB bertempat di Spotlight Zone, Hall C3, JIExpo Kemayoran.

Urban Arena 2025: Transformation for Mindful Living co-organised by KEMENDAGRI, ASECH, APEKSI yang akan diselenggarakan pada Kamis, 14 Agustus 2025 pukul 10:00 - 17:00 WIB bertempat di Forum A, Hall C1, JIExpo Kemayoran.

ASEAN Recycling Summit 2.0 co-organised by ADUPI yang akan diselenggarakan pada Kamis, 14 Agustus 2025 pukul 10:00 - 17:00 WIB bertempat di Forum B, Hall C3, JIExpo Kemayoran.

Seminar by Singapore Water Association yang akan diselenggarakan pada Kamis, 14 Agustus 2025 pukul 14:00 - 15:30 WIB bertempat di Spotlight Zone, Hall C3, JIExpo Kemayoran.

Indonesia Water Forum 2025: Water Conservation in Order to Adapt Climate Change co-organised by IATL yang akan diselenggarakan pada Jumat, 15 Agustus 2025 pukul 10:00 - 17:00 WIB Forum A, Hall C1, JIExpo Kemayoran.

VINILON Group Seminar co-organised by VINILON Group yang akan diselenggarakan pada Jumat, 15 Agustus 2025 pukul 10:00 - 12:00 WIB Forum B, Hall C3, JIExpo Kemayoran.

Smart City 101: Mengenal Teknologi yang Mengubah Kita co-organised by APSI yang akan diselenggarakan Jumat, 15 Agustus 2025 13:30 - 17:00 WIB Forum B, Hall C3, JIExpo Kemayoran.

Pameran dan forum internasional terbesar serta paling bergengsi di Indonesia ini merupakan karya unggulan dari organisasi lokal yang berkomitmen untuk menghadirkan platform terbaik bagi para pemangku kepentingan. Melalui ajang ini, berbagai pihak dapat berkumpul, berbagi inovasi terkini, serta menjalin kolaborasi untuk menemukan solusi yang mendorong efisiensi dan berkelanjutan dalam pengelolaan berbagai sektor terkait. (RO/Z-2)