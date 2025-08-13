Kolaborasi Lintas Sektor, Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan IISMEX 2025 Jadi Pusat Inovasi Berkelanjutan

Headline
PT Napindo Media Ashatama (Napindo), sebagai Professional Exhibition Organiser (PEO) terkemuka, kembali menggelar pameran internasional Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2025 Expo & Forum yang akan berlangsung pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.
Pameran ini merupakan pionir dalam penyelenggaraan pameran internasional di industri air dan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, energi terbarukan dan elektrik, serta solusi kota cerdas di Indonesia. Tak hanya itu, pameran ini juga merupakan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi berkelanjutan di Indonesia.
Tahun ini, tercatat antusiasme yang tinggi dengan keikutsertaan 611 peserta pameran, melampaui target awal. Sebanyak 26 negara turut berpartisipasi, termasuk 12 paviliun negara yang berasal dari Indonesia, Austria, Cina, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Swiss, Taiwan, dan Turki. Pameran ini menargetkan kehadiran 16.000 pengunjung dari berbagai kalangan.
Pameran ini menjadi sebuah ekosistem yang mempertemukan para pemimpin industri, inovator, pembuat kebijakan, distributor, akademisi, peneliti, asosiasi, pelaku usaha, dan lainnya dalam satu atap, sehingga dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat serta memberikan dampak positif bagi sektor ini.
Selain pameran utama, akan diselenggarakan berbagai side event menarik, antara lain:
