Kolaborasi Lintas Sektor, Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan IISMEX 2025 Jadi Pusat Inovasi Berkelanjutan

PT Napindo Media Ashatama gelar pameran teknologi ramah lingkungan 13-15 Agustus.(PT Napindo Media Ashatama)

PT Napindo Media Ashatama (Napindo), sebagai Professional Exhibition Organiser (PEO) terkemuka, kembali menggelar pameran internasional Indo Water, Indo Waste & Recycling, Indo Renergy & Electric, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2025 Expo & Forum yang akan berlangsung pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Pameran ini merupakan pionir dalam penyelenggaraan pameran internasional di industri air dan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, energi terbarukan dan elektrik, serta solusi kota cerdas di Indonesia. Tak hanya itu, pameran ini juga merupakan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi berkelanjutan di Indonesia.

Tahun ini, tercatat antusiasme yang tinggi dengan keikutsertaan 611 peserta pameran, melampaui target awal. Sebanyak 26 negara turut berpartisipasi, termasuk 12 paviliun negara yang berasal dari Indonesia, Austria, Cina, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Swiss, Taiwan, dan Turki. Pameran ini menargetkan kehadiran 16.000 pengunjung dari berbagai kalangan.

Pameran ini menjadi sebuah ekosistem yang mempertemukan para pemimpin industri, inovator, pembuat kebijakan, distributor, akademisi, peneliti, asosiasi, pelaku usaha, dan lainnya dalam satu atap, sehingga dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat serta memberikan dampak positif bagi sektor ini.

Selain pameran utama, akan diselenggarakan berbagai side event menarik, antara lain:

Site Visit Perumdam TKR Kab. Tangerang with Indo Water 2025 Expo & Forum yang akan dilaksanakan pada Selasa, 12 Agustus 2025 pukul 08.00 - 13.00 WIB.

Waste Crisis Center KLH sebagai Wadah Solusi dan Aksi Percepatan Penuntasan Masalah Persampahan Indonesia. Strategic Partner: Greeneration Foundation yang akan diselenggarakan pada Rabu, 13 Agustus 2025 pukul 13:00 - 17:00 WIB dan bertempat di Forum B, Hall C3, JIExpo Kemayoran

Smart & Integrated Monitoring & Circular Water, co-organised by IdWA yang diselenggarakan pada Rabu, 13 Agustus 2025 pukul 13:00 - 17:00 WIB bertempat di Spotlight Zone, Hall C3, JIExpo Kemayoran.

Urban Arena 2025: Transformation for Mindful Living co-organised by KEMENDAGRI, ASECH, APEKSI yang akan diselenggarakan pada Kamis, 14 Agustus 2025 pukul 10:00 - 17:00 WIB bertempat di Forum A, Hall C1, JIExpo Kemayoran.

ASEAN Recycling Summit 2.0 co-organised by ADUPI yang akan diselenggarakan pada Kamis, 14 Agustus 2025 pukul 10:00 - 17:00 WIB bertempat di Forum B, Hall C3, JIExpo Kemayoran.

Seminar by Singapore Water Association yang akan diselenggarakan pada Kamis, 14 Agustus 2025 pukul 14:00 - 15:30 WIB bertempat di Spotlight Zone, Hall C3, JIExpo Kemayoran.

Indonesia Water Forum 2025: Water Conservation in Order to Adapt Climate Change co-organised by IATL yang akan diselenggarakan pada Jumat, 15 Agustus 2025 pukul 10:00 - 17:00 WIB Forum A, Hall C1, JIExpo Kemayoran.

VINILON Group Seminar co-organised by VINILON Group yang akan diselenggarakan pada Jumat, 15 Agustus 2025 pukul 10:00 - 12:00 WIB Forum B, Hall C3, JIExpo Kemayoran.

Smart City 101: Mengenal Teknologi yang Mengubah Kita co-organised by APSI yang akan diselenggarakan Jumat, 15 Agustus 2025 13:30 - 17:00 WIB Forum B, Hall C3, JIExpo Kemayoran.

