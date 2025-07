Padukan Estetika dan Keamanan, Granito Tampil di IndoBuildTech 2025

SALAH satu merek ubin granit di Indonesia, Granito, tampil di ajang pameran industri bahan bangunan terbesar di Tanah Air, IndoBuildTech 2025 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 2–5 Juli 2025.(Dok. Granito)

SALAH satu merek ubin granit di Indonesia, Granito, tampil di ajang pameran industri bahan bangunan terbesar di Tanah Air, IndoBuildTech 2025 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 2–5 Juli 2025. Keikutsertaan ini menjadi bukti komitmen Granito untuk terus memperkuat posisinya sebagai brand ubin granit unggulan yang mengedepankan estetika dan keamanan.

Corp. Brand Management & Activation Dept. Head Granito Reynard Natamihardja menjelaskan, tema perfectly crafted merefleksikan kekuatan dan kualitas dari produk True Homogenous Tile, seperti koleksi Classictile melalui varian Salsa dan Aurora yang dikenal dengan daya tahan tinggi dan kilau abadi.

Sementara perfectly designed menggambarkan kemampuan Granito menghadirkan motif dan desain tajam dengan teknologi cetak digital terbaik, sebagaimana diterapkan pada lini Artile seperti Outback, Maison, Terrain, Forte, Cosmo, dan lainnya.

Baca juga : Kamar Mandi Menjadi Ruang Penting untuk Pemulihan Diri, Bukan Sekadar Fungsinya

"Dalam pameran ini, Granito turut meluncurkan tiga koleksi terbaru yang menyasar kebutuhan akan estetika ruang yang lebih ekspresif dan fungsional. Yakni, Inskrib, Beauty You Can Feel yang menampilkan motif marble, travertine, dan stone dengan tekstur guratan alami yang memberikan sensasi nyata saat disentuh, menghadirkan keindahan yang dapat dirasakan secara visual maupun taktil," terang Reynard.

Berikutnya, Stardust, add a Touch of Magic. Koleksi bernuansa modern dengan desain cemento, concrete, marble, dan iron yang diperkaya efek sparkling blink menciptakan kesan artistik yang memperkuat karakter ruang. Ketiga, Sanctuary, When Smooth Becomes Safe. Didesain dengan motif marble, concrete, dan terrazzo, koleksi ini memadukan kelembutan tekstur dengan fitur anti-slip canggih, cocok untuk hunian maupun area komersial yang menekankan keamanan tanpa mengorbankan estetika.

Granito juga memperkenalkan inovasi teknologi terbaru melalui Lithotech Innovation. Teknologi ini memungkinkan penciptaan tekstur 3D dan pola alami yang presisi di permukaan ubin yang halus, menciptakan efek visual dan nuansa alami yang autentik.

Baca juga : Ariston Hadirkan Solusi Masa Depan di IndoBuildTech 2025

"Inovasi ini bukan hanya soal desain, tapi juga daya tahan," kata Reynard.

Fitur scratch resistant dengan tingkat kekerasan hingga 7,5 Mohs, serta easy to clean menjadikan produk Granito mudah dirawat, tahan lama, dan cocok untuk gaya hidup modern yang dinamis.

"Bagi Granito, ubin granit bukan sekadar elemen bangunan, tapi juga representasi gaya hidup. Setiap desain mencerminkan estetika, fungsi, dan karakter penggunanya," imbuh Reynard. (E-1)