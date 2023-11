PT Industri Baterai Indonesia Angkat Direktur Muda Reynaldi Istanto

PT Industri Baterai Indonesia (Indonesia Battery Corporation/IBC) mengumumkan pengangkatan Reynaldi Istanto sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan. Keputusan tersebut didasarkan pada surat Menteri Badan Usaha Milik negara dengan Nomor SR-452/MBU/08/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 tentang Usulan Perubahan Direksi Perseroan dan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Industri Baterai Indonesia.

Corporate Secretary IBC Muhammad Sabik mengungkapkan pengangkatan Reynaldi merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan pemangku kepentingan serta memperkuat fondasi industri baterai di Tanah Air.

"Perubahan susunan direksi pada PT Industri Baterai Indonesia merupakan langkah positif untuk menjawab tantangan PT Industri Baterai Indonesia ke depan dan juga mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kepentingan jangka panjang PT Industri Baterai Indonesia," ujar Sabik melalui keterangan tertulis, Rabu (1/11).

Penambahan posisi pada jajaran Direksi ini memungkinkan PT Industri Baterai Indonesia untuk memaksimalkan hubungan antar Pemegang Saham dan stakeholder PT Industri Baterai Indonesia serta memperkuat posisi PT Industri Baterai Indonesia dalam menghadapi tantangan industri baterai dan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai saat ini dan masa mendatang.

Sebelumnya, Reynaldi yang merupakan alumni University of Antwerp, Belgia, adalah Staf Ahli Menteri BUMN. Ia dipercaya Erick Thohir memimpin Global Value Chains Working Unit dan Global Relation and Investment Team semasa karirnya. Beberapa inisiatif besar seperti PMO Dukungan BUMN untuk G20, penyelenggaran ASEAN Indo-Pacific Forum, dan PMO Dukungan BUMN untuk ASEAN Summit, semuanya berada di bawah kepemimpinan Reynaldi.

Pembentukan Indonesia Incorporated merupakan salah satu inisiatif Menteri BUMN yang pernah dipegang Reynaldi sebagai sebuah program unggulan untuk mendorong kolaborasi dan sinergi antara BUMN dan entitas bisnis Indonesia di panggung global.

Di sisi lain, Reynaldi juga merupakan Sekretaris Jenderal Penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Ia juga ikut serta menyukseskan Asian Games 2018 sebagai Account Manager pada Communication Department. (RO/Z-11)