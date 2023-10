CEO Buttonscarves Linda Anggrea Terpilih Jadi Endeavor International Entrepreneur

DI tengah penuhnya persaingan, produk busana muslim, Buttonscarves yang dikenal dengan produk hijabnya, melakukan pengembangan Modinity Group untuk ekspansinya ke luar negeri hingga berhasil menerima banyak penghargaan selama bertahun-tahun.

Dari pengalaman dan prestasinya tersebut, Endeavor Indonesia, komunitas global untuk pengusaha berdampak tinggi (high-impact entrepreneurs), mengumumkan terpilihnya CEO dan Founder Buttonscarves Linda Anggrea pada Endeavor International Selection Panel ke-97 di Roma, Italia.

Sebagai Endeavor Entrepreneur ke-91, Linda akan mendapatkan berbagai dukungan dari jaringan global Endeavor untuk membawa dampak yang lebih besar dalam industri maupun ekosistem kewirausahaan di Indonesia.

Baca juga : Nino's Design Pamerkan Tren Busana Ramah Lingkungan di JMFW 2024

Beberapa keuntungan diantaranya memiliki akses jaringan mentor yang kuat secara global dari jaringan Endeavor hingga pada akhirnya menjadikan Buttonscarves sebagai role model bagi perusahaan lain.

Executive Director Endeavor Indonesia Devina Hartono mengungkapkan, sebelum menjadi Endeavor Entrepreneur, sudah hampir tiga tahun Linda terhubung dengan founder dan mentor dari Endeavor Indonesia, dimulai dari terpilihnya Buttonscarves pada program Endeavor Scale Up batch pertama.

Baca juga : Festival Modest Fashion Internasional Bantu Pengembangan Pasar ke Luar Negeri

“Sebagai seorang Endeavor Entrepreneur, Linda yang bergerak di perusahaan mode akan membawa dampak yang lebih besar dalam industri maupun ekosistem kewirausahaan di Indonesia, sejalan dengan misi Endeavor untuk dream bigger, scale faster, dan pay it forward. Kami berharap hadirnya industri mode dalam Endeavor Entrepreneur mampu mengubah wajah industri, baik di tingkat lokal maupun internasional,” kata Devina.

Penjurian dalam Endeavor International Selection Panel dilakukan cukup ketat lewat keberadaan panelist yang kompeten dari mancanegara, seperti Managing Director of KKR Endeavor Italy Board Member) Monica Mandelli, Former President of Roblox Endeavor global ambassador) Chris Misner, Founder of Ding Endeavor Ireland board member) Mark Roden, Founder of Veepee.com Endeavor Morocco Board Chair) Ilan Benhaim, Chairman of Rosemonde ltd Endeavor Nigeria Board Member) Jaideep Gulab, dan Founder & CEO of Unobravo Endeavor Entrepreneur Italy) Danila de Stefano.

Mereka yang terdaftar menjadi Endeavor Entrepreneur harus memenuhi kriteria khusus dan melalui proses seleksi ketat. Kandidat harus memiliki visi dan semangat besar untuk mengembangkan usaha mereka menjadi sukses. Kualitas kepemimpinan yang baik, komitmen untuk berbagi ilmu, serta kontribusi terhadap masyarakat juga menjadi kriteria mendasar.

Linda dipilih langsung berdasarkan kesepakatan para panelis dengan seluruh tim juri dengan menekankan dampak yang diciptakan oleh usahanya sesuai dengan kampanye Endeavor yaitu “High-Impact Entrepreneurship”.

Linda mengatakan, interaksinya dengan Endeavor Indonesia telah membantu pengembangan bisnis Modinity Group lebih luas. Hal ini tercermin dari pertumbuhan bisnis Modinity Group mencapai 10 kali lipat dalam 3 tahun.

“Merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya untuk bisa terpilih sebagai Endeavor Entrepreneur ke-91. Kini, menjadi Endeavor Entrepreneur adalah babak baru dalam perjalanan bisnis saya. Kami berharap bisa terus berkembang agar bisa mengenalkan pakaian muslim lebih luas ke panggung dunia,” ujar Linda.

Buttonscarves: dari Garasi Rumah hingga Pasar Global

Sejak diluncurkan pada 2016, Linda telah merintis usahanya sendiri dari sebuah garasi kecil miliknya. Usaha tersebut membuahkan hasil manis lewat berbagai upaya yang dilakukan.

Kini, Buttonscarves telah dikenal dengan bahan berkualitas tinggi dan desain kontemporer. Modinity Group bahkan telah membangun komunitas yang kuat baik secara online maupun offline dengan mengangkat style yang sederhana lewat produk-produk premium seperti scarf, hijab, tas, aksesori, dan lainnya.

Selain keberadaan produk Modinity Group yang kini telah berekspansi ke Singapura dan Malaysia, Buttonscarves bahkan telah menjalin kemitraan dengan nama-nama global seperti Disney dan Hasbro.

Baru-baru, ini Linda Anggrea bersama timnya berhasil memukau publik dunia saat menghadirkan instalasi lip cream raksasa yang mencuri perhatian di London Fashion Week 2023.

Di saat yang bersamaan, Linda juga menerima penghargaan bergengsi Pia Alisjahbana Awards di Jakarta Fashion Week 2023.

Svida Alisjahbana, CEO GCM GROUP, Chairman Jakarta Fashion Week, dan Board Member Endeavor Indonesia mengatakan, tetapi Linda sebagai CEO dan Founder yang terpilih menjadi Endeavor Entrepreneur, membawa nama harum industri mode dan kecantikan Indonesia ke lebih dari 40 negara melalui Endeavor.

“Saya yang juga merupakan salah satu Board Member Endeavor Indonesia turut bangga dan tentunya semakin yakin dalam mensukseskan program Indonesia Fashion Forward kedepannya,” ujr Svida.

Dengan bergabungnya Buttonscarves, hingga kini sudah ada 91 Endeavor Entrepreneur yang berhasil tercetak. Beberapa founders yang sudah menjadi Endeavor Entrepreneur diantaranya pendiri dan CEO eFishery, Kopi Kenangan, Bobobox, Kitabisa.com, Paxel, Waresix, AwanTunai, Pinhome, serta lainnya.(Z-5)