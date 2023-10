Perusahaan DHL Express Raih Penghargaan Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

PENYEDIA layanan ekspres internasional DHL Express mengumumkan pencapaiannya dalam meraih posisi nomor satu sebagai Tempat Kerja Terbaik di Indonesia untuk tahun 2023 oleh Great Place to Work Institute.

Diakui oleh Great Place to Work Institute, penghargaan bergengsi ini menyoroti DHL Express sebagai tempat kerja dengan kepercayaan tinggi dari karyawan dan kinerja yang luar biasa.

Tahun ini DHL Express meraih posisi teratas dalam kategori tempat kerja kategori skala ‘Besar’, memperkuat posisinya sebagai Great Place to Work sejak tahun 2018.

Baca juga : Tingkatkan Pelayanan, DHL Express Lakukan Penyesuaian Harga

“Kami merasa sangat terhormat telah diakui sebagai Tempat Kerja nomor satu di Indonesia. Pencapaian ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari karyawan kami terhadap komitmen kami untuk selalu mengutamakan karyawan. Seiring dengan karyawan yang bermotivasi tinggi, memungkinkan kami untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan secara konsisten,” ujar Senior Technical Advisor, DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad, Kamis (12/10).

Baca juga : Hadir di Indonesia Digital MeetUp 2023, Lion Parcel Siapkan Solusi Logistik Menyeluruh

DHL Express percaya bahwa karyawan sangatlah penting. Menerapkan pendekatan “As One” telah menjadi bagian integral dari budaya organisasi perusahaan.

"Pendekatan ini sangat menghargai kontribusi unik setiap individu, yang secara kolektif berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan sangat berkomitmen dalam memupuk budaya keberagaman, kesetaraan, dan inklusi serta menciptakan rasa memiliki di antara karyawan, sehingga menghasilkan keterlibatan dan motivasi yang lebih tinggi," kata dia.

Selain itu, Ahmad mengungkapkan perusahaan juga menjalankan program unggulan Certified International Specialist (CIS) untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan karyawan.

"Program ini berperan sebagai program pembekalan untuk para karyawan dalam beradaptasi dengan situasi yang selalu berubah dan secara konsisten memberikan layanan terbaik," tuturnya.

Menurut survei Trust Index (TI) tahun 2022 yang dilakukan oleh Great Place to Work Institute, 99% karyawan DHL Express menggambarkan perusahaan sebagai tempat yang sangat baik untuk bekerja.

Skor TI secara konsisten menunjukkan peringkat 99% di seluruh kategori seperti Respek, Persahabatan dan saling percaya (Camaraderie), Kredibilitas, dan Kebanggan (Pride). Skor luar biasa ini diamati di berbagai fungsi, lokasi kerja, kelompok umur, dan masa kerja di perusahaan.

Dalam menentukan Indonesia Best Workplaces 2023, Great Place to Work Institute menganalisa masukan rahasia yang diberikan dalam survei oleh hampir 20.000 karyawan yang mewakili beragam industri di Indonesia.

Karyawan menilai sejauh mana organisasi mereka menciptakan Great Place to Work For All, terlepas dari jabatan atau latar belakang mereka melalui lebih dari 60 pertanyaan survei.

Elemen kepercayaan dan realisasi potensi dalam organisasi mencakup 85% penilaian, dan Great Place to Work menilai pengalaman ini dibandingkan dengan ukuran organisasi, komposisi tenaga kerja, dan tolok ukur industri.

Sementara 15% dari proses pemberian peringkat mempertimbangkan pengalaman sehari-hari karyawan akan inovasi, keselarasan dengan nilai-nilai perusahaan, dan efektivitas para pemimpin mereka, sehingga dapat memastikan konsistensi.

Perusahaan harus memenuhi standar Great Place to Work-Certified agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan penghargaan ini.

Untuk memastikan hasil survei mewakili seluruh karyawan secara akurat, Great Place to Work memerlukan tingkat kepercayaan 95% dengan margin kesalahan 5% atau lebih baik dan melakukan peninjauan untuk mengidentifikasi anomali apa pun dalam respons survei, berita, dan kinerja keuangan yang mungkin mempengaruhi kepercayaan hasil survei suatu perusahaan. (Z-8)