Bank Mandiri Bakal Luncurkan Fitur PayLater

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan meluncurkan fitur PayLater pada platform Livin' by Mandiri. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, fitur Pay Later tersebut direncanakan akan diluncurkan pada akhir 2023.

"PayLater ini rencananya memang sudah akan di launching tapi kita lagi menunggu persetujuan dari regulator, mudah-mudahan akhir tahun ini bulan desember mudah-mudahan. Itu akan menjadi fasilitas baru yang ada di Livin'," kata Rudi dalam kegiatan Media Gathering di Danau Toba, Sumatera Utara, Kamis (12/10).

Rudi mengatakan bahwa layanan tersebut nantinya pasti akan banyak membantu transaksi keuangan para nasabah. Fitur Pay Later ini juga diketahui hanya dapat di akses oleh nasabah Bank Mandiri.

Nantinya, PayLater akan ditawarkan ke para nasabah Bank Mandiri yang dianggap layak atau memenuhi persyaratan, yang diseleksi oleh tim Enterprise Data Analytic (EDA).

"Dia lah yang menganalisa kira-kira nasabah-nasabah mana aja yang eligible sesuai kriteria yang risk management berikan yang nanti akan diberikan fasilitas PayLater," ujar Rudi.

Ia menambahkan, nantinya, tim dari risk management akan menghitung berapa limit paylater yang akan dipinjamkan kepada nasabah berdasarkan database si nasabah di Bank Mandiri.

"Sehingga nanti keluar kira-kira indikatif limitnya berapa, cuma saat ini memang akan ada maksimum limit, cuma ini belum dikeluarkan, akan tetap ada maksimum limit yang diberikan untuk pertama kali," tuturnya. (Z-8)