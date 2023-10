Perusahaan Konsultasi Proxsis dan Co Targetkan Pertumbuhan 30%

PROXSIS dan Co menargetkan pertumbuhan bisnis hingga 30% pada tahun ini. Fokus bisnis Proxis yang menjadi inti pendapatannya ialah konsultasi. Sejumlah kliennya ialah Bank indonesia, Bank Mandiri, perusahaan BUMN, dan lembaga pemerintahan.

Perusahaan itu berdiri pada 2005 oleh Rudi Maulana dan Roni Sulistyo Sutrisno. Perusahaan menargetkan untuk going global dan people excellence pada ulang tahunnya yang ke-18 dengan mengangkat tema Planet, People, dan Prosperity. Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta, Padang, Surabaya, dan Bandung, Jumat (6/10/2023).

"Kami juga mengumumkan rencana penyelenggaraan Expo dan Conference bertema From Resiliency to Business Sustainability yang akan digelar pada Februri 2024," ujar Rudi Maulana selaku Founder Proxsis & Co dalam keterangan tertulis, Selasa (10/10/2023).

Komitmen Proxsis terhadap planet dibuktikan dengan tetap menjaga ekosistem Bumi demi keberlangsungan hidup untuk tumbuh. Sampai dengan saat ini, Proxsis sudah membantu 4.000 klien dan akan terus berperan aktif serta berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045.

"Selain itu, bentuk sumbangsih Proxsis untuk people dengan fokus terhadap perkembangan talenta berupa invest in people dengan harapan dapat meningkatkan knowledge dan skill, sehingga dapat optimal dalam berkarya yang diimpletasikan melalui people inspiration," tutur Roni Sulistyo Sutrisno selaku Co Founder Proxsis & Co.

Penandatanganan MoU antara Gerakan Wakaf Indonesia dengan PT Synnovac Kapital Indonesia menjadi bagian dari salah satu tema yaitu prosperity. Kerja sama ini akan memperkuat sinergi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak dengan pengembangan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia untuk kemaslahatan umat dan kemajuan usaha sesuai dengan syariat.

Kerja sama itu juga telah melahirkan beberapa kesepakatan di antaranya literasi, edukasi, dan crowdfunding. Literasi ini fokus untuk mensyiarkan wakaf terutama pada generasi muda, edukasi fokus melahirkan nazir yang berkompeten demi mencapai tujuan utama wakaf yang lebih produktif, kemudian crowdfunding focus pada penggalangan dana dan manajemen dana yang akan dikembangkan dalam UKM terpilih. (Z-2)