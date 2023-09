Maybank Luncurkan Layanan Shariah Wealth Management

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Maybank Indonesia) melalui Unit Usaha Syariah (UUS) menghadirkan layanan Maybank Shariah Wealth Management yang menyeluruh pada Senin (25/9), di Jakarta.

Maybank Indonesia menyediakan layanan Maybank Shariah Wealth Management sebagai solusi pengelolaan kekayaan bagi nasabah privilege dan premier yang peduli dengan keseimbangan keuangan dan keberkahan spiritual serta memberikan manfaat yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam peluncuran Maybank Shariah Wealth Management, Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria menjelaskan layanan menyeluruh ini menjadi keunikan Maybank dalam memenuhi kebutuhan keuangan nasabah yang sejalan dengan strategi Grup Maybank, M25+, untuk menjadi institusi keuangan Global yang terdepan di industri perbankan Syariah.

“Layanan ini juga merupakan bentuk dukungan Maybank Indonesia dalam mendukung Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2022-2025 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk membentuk perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan pembangunan nasional,” jelas Taswin.

“Sebagai salah satu penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia dan dunia yang mengedepankan prinsip-prinsip Syariah, Maybank Indonesia akan terus berkomitmen memberikan layanan dan produk yang tepat serta komprehensif untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan nasabah,” lanjut Taswin.

Solusi Keuangan Menyeluruh

Pada kesempatan yang sama, Head Shariah Banking Maybank Indonesia Romy Buchari menuturkan, Maybank Indonesia menyediakan Maybank Shariah Wealth Management sebagai solusi keuangan menyeluruh dengan prinsip-prinsip Syariah yang memberikan manfaat material dan spiritual sesuai dengan kebutuhan serta tahapan hidup nasabah.

“Pengelolaan kekayaan berbasis Syariah ini merupakan alternatif solusi keuangan untuk berinvestasi dengan pendekatan yang dirancang dalam mendampingi tahapan hidup nasabah," jelansya.

"Khususnya berkaitan dengan pengelolaan kekayaan yang menyeluruh sehingga dapat membantu nasabah mencapai tujuan keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan di saat yang sama, tetap memberikan rasa tenang sesuai prinsip Syariah,” kata Romy.

Maybank Shariah Wealth Management ini mengusung lima pilar pengelolaan kekayaan mulai dari wealth creation yang memberikan solusi atas kebutuhan keuangan keluarga.

Lima pilar pengelolaan terdiri dari wealth accumulation yang dapat mengoptimalkan investasi berdasarkan prinsip syariah, wealth preservation yang produknya dapat melindungi nasabah dari risiko serta sebagai perlindungan aset nasabah, wealth purification untuk membersihkan harta dan berbagi terhadap sesama, hingga wealth distribution yang dapat membantu mempersiapkan waris.

Dari kelima pilar Maybank Shariah Wealth Management, UUS Maybank Indonesia menawarkan berbagai macam produk untuk setiap pilarnya yang sesuai dengan tahapan hidup nasabah.

Pada tahap wealth creation, UUS Maybank Indonesia menyediakan produk current account and saving account (CASA) seperti My Plan iB, Maksi iB, Pro iB, My Arafah, TD iB, dan Mortgage iB.

Untuk tahap wealth accumulation tersedia beragam produk Shariah Mutual fund, Sukuk, Indois, rekening RDN iB. Tahap berikutnya adalah wealth preservation yang menawarkan produk Bancassurance iB - Value Proteksi Keluarga.

Adapun, untuk tahap wealth purification, UUS Maybank Indonesia menyediakan produk Solusi Zakat, Infak Sedekah dan Proteksi dengan fitur wakaf.

Terakhir, pada tahap wealth distribution, tersedia layanan untuk memfasilitasi persiapan Wasiat untuk ahli-waris dan juga penerima lainnya.

“Kami berharap Maybank Shariah Wealth Management dapat menjadi solusi atau jawaban atas kebutuhan keuangan dan kedamaian spiritual dari nasabah, serta memberikan warisan yang terbaik bagi generasi penerus dan lingkungan di sekitar kita,” tutup Romy. (RO/S-4)