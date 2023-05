Pembangunan The Belton Cijantung Ditargetkan Selesai 30 Bulan

PEMBANGUNAN hunian vertikal The Belton Residence Cijantung ditargetkan selesai dalam 30 bulan. Apartemen setinggi 20 lantai ini, terletak di kawasan perumahan Synthesis Huis, Cijantung Jakarta Timur.

The Belton Residence merupakan proyek teranyar dari Synthesis Development melalui anak perusahaannya PT Synthesis Karya Pratama. Dikembangkan di atas lahan seluas 5,5 hektar, The Belton Residence diharapkan dapat dijadikan sebagai pilihan investasi tepat sekaligus pelengkap hunian ideal bagi konsumen.

Managing Director Synthesis Huis Aldo Daniel mengatakan, The Belton Residence mengusung konsep desain natural ventilation. Konsep ini akan memberikan pengalaman baru bagi para penghuni lantaran mengoptimalkan sirkulasi udara alami.

"Dengan demikian, apartemen yang kami tawarkan ini mampu mengedepankan hunian sehat plus. Sehat yang diwujudkan tidak hanya dari sisi pengolahan tata ruang saja tapi juga dari sisi lingkungan sekitar," tutur Aldo Daniel dalam sambutannya di Acara Groundbreaking Apartemen The Belton Residence, Senin (15/5).

Ia menjelaskan, dalam pembangunan The Belton Residence investasi yang ditanamkan lebih dari Rp100 miliar. Dibangun setinggi 20 lantai The Belton menawarkan 200 unit ruang dengan berbagai tipe.

Ada beberapa tipe unit yang dipasarkan, mulai tipe studio hingga 3 bedroom, dengan luas unit semi-gross beragam, yakni 22 m2, 24 m2, 37 m2, 39 m2, 50 m2, 53 m2, 56 m2, dan 71 m2.

Keunggulan lain, kata Aldo, apartemen The Belton Residence memiliki lokasi strategis dan kemudahan aksesibilitas. Lokasi apartemen ini dekat dengan pintu tol Pasar Rebo, stasiun MRT, dan LRT Kampung Rambutan.

Bukan cuma itu, letak apartemen The Belton Residence juga dikelilingi sejumlah rumah sakit, mall dan pusat pendidikan. Lebih menariknya lagi, dengan mengusung konsep natural ventilation, menjadikan hunian ini memiliki kesegaran & sirkulasi udara yang baik. Selain itu, pengembangan apartemen ini di proyek Synthesis Huis pun berdampingan dengan hutan kota. Udara di pagi harinya masih terasa segar dan asri.



“Sejumlah fasilitas yang akan kami bangun di apartemen The Belton Residence diantaranya swimming pool & sauna, barbeque spot, serta children playground. Untuk memberikan kenyamanan penghuni, kami menempatkan security 24 jam dan CCTV dibeberapa lokasi,” jelas Aldo.

Aldo menargetkan, pembangunan untuk mencapai topping off dan serah terima, akan dilakukan adalah sesuai dengan perjanjian, yaitu 30 bulan.



“Untuk mencapai target penjualan, strategi yang akan kami lakukan adalah membangun apartemen sesuai dengan harapan konsumen, disertai dengan promosi efektif, bersinergi baik secara offline dan online,” tandas Aldo. (Z-10)