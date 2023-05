Ketahui Enam Cara Gimik Kreatif Agar Mampu Memikat Pelanggan

Dalam menjalankan bisnis, meningkatkan orderan dapat dilakukan dengan cara membangun awareness. Salah satunya adalah dengan membuat gimik kreatif.

Agar tidak salah langkah, pelaku UKM/shipper perlu mengetahui seperti apa gimik yang baik dapat bekerja. Founder Sekolahpebisnis Yosef Adji Baskoro bersama Ninja Xpress membagikan cara efektif membuat gimik kreatif, sehingga mampu membuat bisnis semakin dilirik pelanggan.

Yosef Adji Baskoro mengatakan, "Sebagai teknik pemasaran produk, gimik tidak bisa dilakukan sembarangan. Jika dilakukan secara asal-asalan dan berlebihan, maka akan menjadi bumerang dan bisa merusak bisnis. Untuk itu, gimik harus dipikirkan dan disiapkan secara matang."

Bagi shipper yang ingin membuat gimik tapi bingung harus mulai dari mana, bisa menerapkan enam cara membuat gimik kreatif.

1. Orisinil dan menarik

Supaya menarik, gimik kreatif perlu memiliki pesan yang ingin disampaikan. Gimik juga harus tetap orisinil. Caranya, dimulai dari menciptakan nama produk yang mudah diingat dan diucapkan supaya audiens langsung mengetahui produk.

2. Manfaatkan emosi audiens

Menurut riset Jonah Berger dalam buku Contagious, ada teori tentang emosi manusia yang sukses membuat gimik kreatif di marketing berhasil. Di mana orang-orang memiliki keinginan untuk membagikan gimik dengan sukarela, sehingga gimik tersebut bisa jadi viral. Teori ini disebut Theory of Emotional Arousal.

3. Manfaat gimik vs teknik marketing biasa

Waktu terbaik untuk membuat gimik adalah saat banyak produk serupa dengan produk kamu yang muncul di pasaran. Pada momen ini, kamu bisa membuat penegasan kalau produk kamu lebih unggul baik dari segi kualitas dan juga pelayanan.

4. Perhatikan aktivitas gimik

Meski gimik kreatif mampu membangun brand awareness, tapi tetap saja yang membuat konsumen loyal adalah kualitas produk dan layanan yang tidak mengecewakan.

5. Budget dan kriteria gimik yang sukses atau gagal

Dalam membuat gimik kreatif di marketing, budget menjadi hal yang penting. Dengan budget besar, kamu bisa "membeli" perhatian, sehingga gimik mungkin lebih tertarget dan optimal. Namun, perlu ingat bahwa budget kecil bukan berarti tidak bisa membuat sukses gimik kreatif yang dibuat.

6. Libatkan tokoh terkenal dan perhatian batasan

Untuk semakin menarik perhatian, gimik bisa melibatkan tokoh terkenal. Tujuannya supaya gimik yang dimainkan tepat sasaran. Selain itu, gimik juga harus memperhatikan batasan norma kesusilaan, hukum, dan tidak boleh sekadar menjual kehebohan.

Andi Djoewarsa, Chief Marketing Officer (CMO) Ninja Xpress menambahkan, "Supaya bisa terus memiliki ide membuat gimik kreatif yang out of the box dan sesuai dengan audiens, shipper perlu melakukan banyak riset. Selain itu, penting juga untuk fokus dengan konten video dan foto supaya gimik semakin banyak dilirik." (B-4)