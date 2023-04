Inti Solar Kembali Menangi Penghargaan Internasional di AS

INTI Solar, solar water heater dengan spesialisasi produk pemanas air tenaga matahari berteknologi tabung vakum, di bawah naungan PT Inti Sarana Adi Sejahtera, kembali memenangi penghargaan bergengsi.

Penghargaan yang diraih yakni Best Retailer di ajang BizX 2023 Award di Gaylord Opryland Resort, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat (AS), 5 April 2023 pukul 20.00 waktu setempat.

Penghargaan BizX 2023 ini diterima langsung CEO PT Inti Sarana Adi Sejahtera Yoseph Chandra di AS dalam rangka perjalanan bisnis.

Yoseph Chandra mengatakan dirinya amat berbahagia kembali mendapatkan kepercayaan dari BizX meraih penghargaan Best Retailer 2023.

Penghargaan itu merupakan apresiasi sebagai top #1 solar water heater di Indonesia, dengan pengalaman bidang pemanas air tenaga matahari sejak 1960 dan jadi pelopor tabung vakum pertama di Indonesia sejak 1997.

“Penghargaan BizX melengkapi pengakuan internasional kepada kami. Kami berterima kasih kepada masyarakat karena mempercayakan kami."

"Penghargaan ini memacu kami terus menjadi yang terdepan dalam inovasi produk superior quality solar water heater dan service excellence sehingga terus jadi terdepan,” ucap Yoseph Chandra, dalam siaran persnya, Sabtu (8/4).

Sebelumnya, Inti Solar meraih Superbrands Award dua tahun berturut-turut yaitu 2021 dan 2022, serta Top Brand Award 2022.

BizX, sebelumnya bernama Business Excellence Forum and Awards (BEFA), diadakan sejak 2011. Digagas pendiri visioner dan CEO ActionCOACH Brad Sugars.

Penghargaan BizX yang menyoroti lebih dari 20 kategori ini, menghormati dan mengakui bisnis terbaik secara nasional.

Ketegori lain antara lain best e-commerce, best company culture, best food service, best green/sustainable business, entrepreneur of the year, CEO of the year, most innovative, dan lainnya.

Kategori best retailer ini mempertandingkan performance perusahaan retail di area Amerika. Dengan penghargaan ini, Inti Solar membawa kebanggaan sebagai brand pertama Indonesia yang memenangkan penghargaan BizX Award Amerika tersebut.

Inti Solar juga pernah memenangi penghargaan Business Excellence Award pada 2012 di Gold Coast, Australia, dengan kategori Best Turnaround Company, serta Business Excellence Award pada 2013 di Bali dengan kategori Fastest Growing Company.

Saat ini Inti Solar memiliki lima cabang di Indonesia yaitu, Jakarta, Tangerang-Serpong, Bandung, Surabaya, dan Bali yang baru diresmikan pada 6 Oktober 2022.

Sebagai pelopor teknologi tabung vakum, teknologi Inti Solar sudah dikenal di Jerman, negara-negara Eropa, dan kawasan benua Amerika.

Pasalnya, memiliki standar teknologi terbaik karena efektif bekerja dalam segala kondisi cuaca bahkan saat temperatur rendah dan berawan, menyerap energi matahari dengan sempurna, dan menahan pembuangan panas hingga 99%.

Keunggulan lainnya menggunakan energi bersih gratis dari matahari, maksimal menyerap energi matahari, optimal menyimpan panas 99% vakum, air panas selalu tersedia di segala cuaca, tangki bebas karat, peace of mind, memenuhi standar mutu internasional, serta garansi seumur hidup. (RO/S-2)