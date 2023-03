Tingkatkan Profitabilitas, Startup GOERS Angkat Komisaris Baru

STARTUP yang berberak di bidang experience (event, atraksi dan pariwisata), GOERS membukukan peningkatan pendapatan hingga 1,5 kali lipat sepanjang tahun 2022.

Total nilai transaksi juga mengalami peningkatan sebanyak dua lipat jika dibandingkan dengan tahun 2021.

GOERS juga mengumumkan jajaran kepemimpinan yang lebih kuat untuk meningkatkan profitabilitas dengan bergabungnya Arya Setiadharma sebagai Komisaris mendampingi Kenneth Li (Managing Director MDI Ventures Singapura) dan Rudi Laksmana (Mahaka Media).

Arya Setiadharma memiliki pengalaman lebih dari satu dekade sebagai entrepreneur dan investor.

Sukses Bangun Sejumlah Startup

Apalagi Arya juga berhasil membangun portofolio dan mendanai 100 perusahaan startup tahap awal di Asia Tenggara, India dan Amerika, seperti Cakap, Mekari dan Lummo,melalui PT Prasetia Dwidharma.

Pada 2021, Arya masuk ke dalam daftar Tatler Asia’s MostInfluential –The Definitive List of People Shaping Asia.

“Teknologi solusi ticketing yang dikembangkan GOERS terbukti memberikan sumbangsih dalammendigitalisasi lanskap pariwisata Indonesia, terutama di venue wisata dan event," kata Arya dalam keterangan, Rabu (15/3).

"Sektor pariwisata menjadi indikator kuat perkembangan ekonomi suatu bangsa," ucapnya.

Inovasi Dunia Hiburan

Apalagi Indonesia tengah digadang-gadang sebagai destinasi yang mulai diperhitungkan oleh pasar wisata internasional dengan diadakannya event berskala dunia di negara kita.

"Maka dari itu,pemanfaatan teknologi dalam venue wisata dan event sangat penting,” ungkap Arya.

“Bergabungnya Arya ke dalam manajemen meningkatkan kapabilitas GOERS dalam mendorong inovasi di industri hiburan hingga pariwisata dan mewujudkan misi kami untuk connecting people with experience," ungkap Sammy Ramadhan, Co-founder & CEO, GOERS.

"Pada tahun 2022, kami berhasil memproses hingga 5 juta tiket atau setara dengan jumlah populasi Singapura," katanya.

"Kami mencatat ada 3 juta pengguna yang terhubung dengan sistem kami, dimana 1 juta diantaranya aktif melakukan transaksi," ujar Sammy.

"Targetnya di tahun 2023, kami akan mempertahankan pendapatan bersih positif selama 3 tahun berturut-turut dan menaikkan laba bersih sebanyak dua kali,” papar Sammy.

Marketplace Tiket Event

GOERS adalah sebuah marketplace tiket event, destinasi dan aktivitas berbasis aplikasi dan website, sistem pemesanan dan reservasi secara online hingga manajemen kunjungan di lokasi yang didirikan pada 2015 oleh duo kakak beradik, Sammy Ramadhan dan Niki Tsuraya Yaumi.

Startup ini telah menjadi mitra digitalisasi dari sekitar 1.000 event organizers dan venue atraksi – membuat penjualan dan pembelian tiket menjadi lebih terukur, praktis dan terotomasi, seperti Taman Impian Jaya Ancol, The Lodge Maribaya, Solo Safari by Taman Safari Indonesia, Formula E 2022, Proliga (Liga Volley), Scream or Dance dan masih banyak lagi.

“Sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk kembalimenonton konser serta menghadiri event, GOERS menawarkan kemudahan dengan menyediakan berbagai opsi pembayaran dan promo," jelas Sammy.

"Seperti cicilan serta cashback dan diskon hingga 50%, untuk pembelian tiket di aplikasi dan situs kami. Hal ini semata-mata demi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata Indonesia,” lanjut Sammy.

GOERS berkomitmen memajukan industri pariwisata Indonesia lewat manajemen ticketing digital dengan solusi terintegrasi, seperti marketing dan penjualan tiket online & onsite, hingga rekonsiliasi data ticketing yang akurat, real-time dan efisien.

Dengan digitalisasi, GOERS bermitra dengan sejumlah partner agar penjualan tiket event dan venue atraksi menjadi lebih mudah, terotomasi dan praktis.

“Kami terus berinovasi menjadi one-stop solution yang memungkinkan event organizers dan venue atraksi untuk mendigitalisasi sistem manajemen ticketing," jelasnya.

Bermitra dengan Usaha Taman Rekreasi Indonesia

"Karenanya, kami pun menggagas kemitraan dengan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (DPP PUTRI) agar dapat mendigitalisasi taman rekreasi yang berada di bawahnaungan perhimpunan ini,” ujar Sammy.

Kemitraan DPP PUTRI dengan GOERS ini juga sesuai dengan amanah dari Menteri Sandiag aUno agar pengelolaan destinasi wisata ditunjang dengan pemanfaatan teknologi untukmenciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman dan berkualitas.

DPP PUTRI saat ini menjadirumah bagi sejumlah destinasi wisata unggulan Indonesia, seperti The Lodge Maribaya, Lombok Wildlife Park, Taman Impian Jaya Ancol, Jawa Timur Park, Merapi Park dan Solo Safari.

Tahun ini, GOERS kembali ditunjuk sebagai official ticketing partner bagi sejumlah konser dan festival seru seperti: Pasar Malem by Narasi TV, Donasi Slankers X Millenial Gamelan, Ungu Disini Untukmu 26th Anniversary, Festival Pesta Rakyart, Tau Tau Festival 2023 dan L’Etape Indonesia by Tour de France.

" Jangan sampai lewatkan event dan konser seru ini, dapatkan tiketnya di https://www.goersapp.com," ucap Sammy. (RO/S-4)