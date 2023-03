Penuhi Kebutuhan saat Ramadan, Ini Tips dari Blibli Manfaatkan Momen Blibli Big PayDay

PT Global Digital Niaga (Blibli) kembali menghadirkan promo gajian Big PayDay (BPD) pada 25-28 Februari 2023. Pada BPD kali ini, Blibli berikan berbagai penawaran menarik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan khususnya dalam menyambut bulan Ramadhn.

Mulai dari Brand Deals diskon hingga 90%, gratis ongkir tanpa minimum belanja, cashback hingga Rp1 juta, Late Night Sale dengan cashback hingga 20% setiap harinya dimulai dari pukul 19.00 hingga 23.59 WIB. Tak ketinggalan Official Store (OS) special voucher, hingga warehouse sale dan special buy 1 get 1 yang bisa bikin belanja makin hemat.

SVP of Campaign Blibli Cindy Kalensang mengatakan, jelang Ramadhan pihaknya melihat lonjakan transaksi di sejumlah kategori yang lekat dengan kebutuhan Ramadan, diantaranya grocery, fesyen, dan elektronik.

"Hal ini seiring dengan kebiasaan masyarakat mengantisipasi momen Ramadhan. Karenanya, di Big Pay Day kali ini, kami menghadirkan kurasi produk yang identik dengan kebutuhan sambut bulan puasa, seperti sembako dan elektronik rumah tangga," katanya.

Tren ini sejalan dengan survei yang diluncurkan InMobi dan Glance yang menyebutkan 6 dari 10 responden Indonesia berencana untuk meningkatkan pengeluarannya di bulan Ramadan, dengan kategori belanja yang paling dilirik adalah fesyen, hampers, dan grocery.

Bahkan proporsi yang sama bermaksud menghabiskan hingga Rp3 juta selama Ramadan tahun ini. Sementara itu, studi yang berbeda dari Google mengungkap bagaimana lebih dari 50% responden membeli big-ticket items, seperti elektronik rumah tangga, menjelang Ramadhn sebelum THR turun di tahun lalu.

Melihat tren itu, ini beberapa tips dari Blibli untuk siapkan kebutuhan Ramadhan lebih awal, tentunya dengan memanfaatkan promo yang Blibli hadirkan.

1. Belanja elektronik canggih untuk sat set sahur dengan cashback hingga Rp1jt

Mau lebih sat set dalam menyiapkan menu sahur dan buka puasa nanti? Blibli berikan penawaran spesial untuk produk microwave, rice cooker, serta air fryer dari Sharp untuk temani momen ramadan, sehingga masak jadi lebih praktis. Kamu juga bisa upgrade produk elektronik kamu melalui fitur tukar tambah di Blibli dengan produk 100% Original.

2. Belanja kebutuhan sembako gratis ongkir tanpa minimum belanja

Memasuki bulan puasa, tentu persediaan bahan pokok nggak boleh sampai kehabisan. Daging sapi frozen siap masak hingga minyak goreng Sania bisa didapatkan dengan harga spesial. Hal itu bisa mendapatkannya di Bliblimart dengan opsi Gratis Ongkir Tanpa Minimum Belanja atau 2 Jam Sampai tergantung preferensi. Tersedia juga fitur langganan untuk belanja bulanan yang lebih terjadwal.

3. Belanja produk kecantikan dan personal care untuk persiapan bukber cantik

Buat yang merencanakan bukber cantik dengan teman-teman terdekat, pastinya selalu ingin tampil glow up, kan? Berbagai merek seperti Nivea, Marina, Scarlett Whitening, dan Body Care Vaseline bisa dibeli dengan promo Spesial Buy 1 Get 1. Jangan lupa gunakan fitur Virtual Try-On untuk belanja make up yang sesuai tone dan kepribadian kamu.

4. Belanja baju baru dengan harga banting hanya di momen Late & Midnight Sale

Temukan koleksi Fesyen yang lengkap dari Blibli, mulai dari fesyen muslim, fesyen wanita dan fesyen pria kekinian yang bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau hanya di momen Late Night Sale dengan cashback hingga 20% selama promo BPD berlangsung.

5. Gamification menangkan logam mulia untuk ekstra THR di tahun ini

Ikuti keseruan Gamification Crush Prize dan raih peluang memenangkan logam mulia total 20 gram dan voucher cashback senilai ratusan ribu rupiah.

"Yuk penuhi semua kebutuhan kamu jelang Ramadan dengan belanja pasti murah selama Blibli Big PayDay 25-28 Februari 2023. Cek juga kurasi kategori produk yang lengkap mulai dari original brand principal, distributor dan reseller," ujar Cindy. (RO/OL-7)