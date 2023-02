Produsen Smart Home Systems Vimar Perluas Bisnis di Indonesia

Viaro Marostica (Vimar) yang selama ini dikenal sebagai produsen smart home dan security systems asal Italia memperluas bisnis di Indonesia.

Di Indonesia, Vimar telah memasok produknya ke proyek-proyek seperti The Apurva Kempinski Hotel Bali, Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention Hotel, The Langham Hotel and Residences, serta District 8 SCBD Jakarta.

Perusahaan ini kemudian mengumumkan kemitraan dengan PT. Inti Megah Swara, distributor yang berpengalaman lebih dari 20 tahun.

Mereka melakukan pengerjaan mulai dari perencanaan desain hingga produksi, melalui industrialisasi. Mereka juga menerapkan teknik dan prosedur terbaik dan paling inovatif untuk mencapai proses produksi dengan dampak lingkungan yang rendah. "Pendekatan global kami terhadap prinsip made in Italy yang hampir bisa kami gambarkan sebagai filosofi dan diwujudkan dalam struktur yang sangat vertikal. Berkat kontro yang kuat terhadap seluruh rantai produksi, Vimar mampu mengelola semua proses dan teknologi yang mendukung keberhasilan produk," kata Andreas, sales manager PT. Inti Megah Swara.



Meskipun selalu menjadi tempat lahirnya budaya, pengetahuan, dan selera yang baik, Italia juga merupakan rumah bagi para desainer mapan, beberapa di antaranya telah mengukir bentuk produk mereka.

Bentuk yang harmonis, detail yang dibuat dengan halus, dan sentuhan akhir disempurnakan secara unik. "Kami bekerja sama dengan desainer paling terkenal sehingga kami berkembang sejalan dengan tren terbaru dalam arsitektur, gaya hidup, dan desain interior," tutupnya. (OL-12)