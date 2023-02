Rupiah Melemah saat Kekhawatiran Kebijakan AS yang Agresif

NILAI tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa (21/2) pagi turun seiring kekhawatiran kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang kembali agresif untuk mengatasi inflasi. Kurs rupiah pada Selasa pagi dibuka melemah sembilan poin atau 0,06% ke posisi 15.168 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 15.159 per dolar AS.

"Meskipun sempat menguat kemarin, rupiah masih berpotensi melemah hari ini terhadap dolar AS. Potensi pelemahan masih karena kekhawatiran yang sama yaitu kemungkinan penerapan kebijakan pengetatan moneter AS yang kembali agresif," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Ariston menuturkan kemungkinan implementasi kebijakan pengetatan moneter AS yang agresif dipengaruhi oleh situasi ketenagakerjaan di AS yang bagus dan tingkat inflasi yang tidak cepat turun ke level target 2%. "Pagi ini sentimen pasar juga tidak terlalu positif, indeks saham Asia terlihat melemah, mungkin terbawa oleh data indeks manufaktur Jepang pada Februari yang berkontraksi lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya," ujarnya.

Indeks harga konsumen (IHK) utama AS mencapai 0,5% pada Januari sebagian besar karena biaya sewa dan makanan yang lebih tinggi. Itu sejalan dengan perkiraan, meskipun angka tahunan 6,4% sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan dan taruhan pada penurunan suku bunga menjelang akhir 2023 dengan cepat dibatalkan. Laporan terpisah oleh Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun 1.000 menjadi 194.000 untuk pekan yang berakhir 11 Februari.

Di sisi lain, kabar positif dari Tanah Air seperti neraca transaksi berjalan yang mencatatkan surplus di triwulan IV 2022 membantu penguatan rupiah kemarin dan mungkin bisa menjaga rupiah tidak terlalu melemah hari ini. Transaksi berjalan kembali mencatat surplus sebesar US$4,3 miliar atau 1,3% dari produk domestik bruto (PDB) melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar US$4,5 miliar. Kinerja transaksi berjalan tersebut bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang terjaga didukung oleh harga komoditas ekspor yang tetap tinggi.

Ariston menuturkan rupiah berpeluang melemah ke arah 15.220 per dolar AS, dengan potensi tertahan di kisaran 15.150 per dolar AS. Pada Senin (20/2/2023), kurs rupiah ditutup meningkat 51 poin atau 0,34% ke posisi 15.159 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 15.210 per dolar AS. (Ant/OL-14)