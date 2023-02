Di Bulan K3, SG Bahas Perubahan pada Perspektif Sistem Keselamatan Kerja

PT SEMEN Gresik (PTSG) menggelar learn & share bertajuk Management of Change in The Perspective of Safety System dalam memperingati bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Nasional secara daring di Pabrik Rembang, pada 9 Februari 2023.

Turut hadir secara daring dalam kegiatan tersebut sebagai Opening Speech, Direktur Produksi PTSG Reni Wulandari, serta nara sumber utama safety engineering expert Roslinormansyah dalam memaparkan materi peningkatan system keselamatan kerja.

Direktur Produksi PTSG, Reni Wulandari menuturkan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap keselamatan dan Kesehatan lingkungan kerja dengan menerapkan Management of Change (MoC).

"Setiap karyawan PTSG harus mampu memahami konsep MoC yang memfokuskan pada perubahan pada lingkungan kerja, dimana perubahan tersebut harus memenuhi standard keselamatan yang berlaku," jelas Reni Wulandari.

Kenaikan nilai Risk Maturity Index (RMI), lanjutnya, didapatkan perusahaan seiring dengan penerapan MoC yang baik, dengan membuktikkan bahwa upaya perusahaan dalam meningkatkan keselamatan dan lingkungan sangat efektif.

Narasumber utama, Roslinormansyah, seorang yang ahli dalam safety engineering memaparkan tentang pentingnya penerapan MoC dalam upaya memastikan keselamatan dan kesehatankerjabagi para pekerja. Ia menyampaikan bahwa tidak ada yang statis di dunia ini, adanya perubahan yang datang dari berbagai sumber, seperti perkembangan teknologi, peraturan baru, atau perubahan bisnis.

"Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem dan proses yang mampu menangani perubahan - perubahan tersebut secara efektif dan efisien," ujarnya.

Dia menjelaskan tentang bagaimana memastikan bahwa setiap perusahaan wajib mengedepankan keselamatan dan Kesehatan kerja. "Termasuk juga di PTSG, yang merupakan salah satu industry persemenan terkemuka di tanah air untuk bias bertahan dan berkembang dalam menghadapi persaingan pasar," tutupnya.(OL-13)

