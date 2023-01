Kembangkan Hunian Berkonsep TOD, Anwa Residence Gaet Milenial dengan Cicilan Terjangkau

KAWASAN pengembangan berbasis transit (TOD) terus dikembangkan untuk menjadi solusi penataan kawasan hingga hunian berbasis transportasi masal, sehingga memudahkan masyarakat dari segi mobilitas.

Bahkan, kini Pemerintah terus mendorong konsep kawasan Transit Oriented Development (TOD), sebagai salah satu bentuk solusi untuk penataan kawasan padat penduduk khususnya di perkotaan.

TOD menjadi solusi untuk penataan perkotaan karena mengoptimalkan fungsi lahan yang kian terbatas, dan mahal dengan basis transportasi publik di kawasannya. Hal ini akan memudahkan mobilitas penghuni selain mengurangi permasalahan macet hingga polusi perkotaan.

Salah satu hunian yang memiliki konsep TOD di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten adalah Anwa Residence Apartemen at Bintaro, yang menawarkan hunian modern yang terhubung langsung ke stasiun KRL jurangmangu. Untuk dapat mengakses berbagai lokasi Anwa Residence Apartemen at Bintaro dapat diakses dengan 2 pintu tol yaitu pintu tol pondok aren 1 dan pintu tol pondok aren 2.

“Anwa Residence Apartemen at Bintaro memiliki konsep TOD dengan lokasi yang sangat strategis, yang dapat di akses melalui 2 pintu tol yaitu pintu tol pondok aren 1 dan pintu tol pondok aren 2. Selain itu milenial bisa menggunakan stasiun jurang mangu yang berjarak hanya 5 menit dari Apartemen. Sehingga memudahkan para milenial dari segi mobilitas.” ujar Kelly Maria Emmanuella Andwa, Managing Director PT Hocky Anwa Lestari

Kelebihan dari Anwa Residence Apartemen at Bintaro tidak hanya terletak dari lokasinya saja, tetapi juga dari segi fasilitas. Sebab, apartemen ini memiliki fasilitas yang lumayan lengkap mulai dari Swimming Pool, Mini Waterpark, Gym center, Podium Parking, Jogging Track, Children Playground, Shopping Arcade, dan juga Hotel by Aston.

“Fasilitas kita bisa dibilang cukup lengkap, dan sangat memudahkan para penghuni ketika tinggal di apartemen kami. Seperti penggunaan swimming pool untuk para milenial yang suka dengan watersport atau bagi keluarga baru yang memiliki anak bisa menggunakan mini waterpark. Ini semua kami sediakan untuk para penghuni dari Anwa Residence Apartemen at Bintaro.” tambah Kelly.

Anwa Residence Apartemen at Bintaro memiliki 4 tipe kamar yaitu Studio, One Bedroom, Two Bedroom dan Three Bedroom.

“Khusus di akhir tahun kami menghadirkan promo terbaik yaitu Rp699 jutaan sudah bisa mendapatkan unit 2 bedroom custom unit free kitchen set dengan cicilan mulai dari Rp4 jutaan. Tentunya ini menjadi solusi para milenial yang memimpikan hunian idaman dengan lokasi yang strategis.” ucap Kelly.

Bagi para milenial yang memang penasaran dengan Anwa Residence Apartemen at Bintaro, bisa datang langsung ke Marketing Gallery Anwa di Jalan Cendrawasih Raya No. 25-Bintaro. (RO/OL-7)