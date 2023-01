Pengguna Flip Tahun Ketujuh Tembus 12,8 Juta

Memasuki tahun ketujuh sejak hadir pada 2015, penyedia jasa pembayaran PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi (Flip) mencatat telah membantu lebih dari 12 juta pengguna individu dan 800 perusahaan Indonesia untuk memproses berbagai kebutuhan transaksi keuangan.

“Satu hal yang bisa saya katakan tentang Flip selama perjalanan tujuh tahun ini adalah tumbuh. Flip berawal hanya dari teknologi sederhana yang membantu ribuan masyarakat, kini, kami terus tumbuh dengan membantu jutaan masyarakat dan bisnis-bisnis di Indonesia," ujar Co-Founder dan CEO Flip Rafi Putra Arriyan melalui keterangannya, Jumat (6/11).

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berupaya menumbuhkan Flip dari sisi organisasi, produk, dan kualitas layanan sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih luas melalui solusi keuangan berbasis teknologi yang fair.

Solusi transfer internasional Flip Globe juga menjadi catatan pertumbuhan Flip untuk mendukung geliat ekonomi digital melalui layanan remitansi. Hingga akhir tahun 2022, Flip Globe telah melayani para pengguna untuk transfer uang ke lebih dari 50 negara dengan biaya transparan.

Guna meningkatkan alternatif solusi transaksi keuangan lainnya sesuai permintaan para pengguna, Flip terus mengembangkan berbagai produk dan fitur.

Fitur Minta Uang memudahkan penerimaan uang pengguna Flip hanya dengan membagikan satu link tagihan ke pengguna lainnya. Ada juga Fitur Multitransfer memudahkan pengguna mengirimkan uang dan mengirim saldo uang elektronik ke banyak tujuan sekaligus hanya dengan satu kali transfer.

Selain itu, Flip juga menyediakan produk digital berupa pembelian paket data, pulsa, pembayaran tagihan listrik, token listrik, dan tagihan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Chief Operating Officer (COO) Flip Gita Prihanto mengatakan, pertumbuhan Flip semakin merefleksikan harapan besar perusahaan untuk terus tumbuh dan berinovasi untuk membantu masyarakat dan bisnis-bisnis di Indonesia.

"Ke depan, kami akan fokus terhadap pertumbuhan bisnis dengan terus mengeksplorasi solusi keuangan sesuai kebutuhan dan permintaan para pengguna dan meningkatkan kualitas layanan keuangan yang aman, mudah, dan harga terjangkau,” imbuhnya.

Tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, Flip juga melakukan berbagai inisiatif sebagai bentuk kepedulian untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Sepanjang 2022, Flip telah mengedukasi dengan total lebih dari 3.000 peserta. Upaya peningkatan literasi keuangan ini berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).

Berkat inovasi yang telah dilakukan, Flip pun berhasil mendapat berbagai penghargaan di antaranya LinkedIn Top Startups 2022, Gen.T List 2022 Leaders of Tomorrow Shaping Asia’s Future, HR Asia Best Place to Work for, dan HR Excellence Awards 2022. (Ant/OL-12)