Pengembang Malaysia Pasarkan Apartemen Perdana di Tropicana Windcity

PENGEMBANG berpengalaman 40 tahun asal Malaysia, Tropicana Corporation Berhad, memasarkan dua tower perdana di proyek terbaru mereka. Terletak di Genting Highlands yang berjarak 40 menit dari Kota Kuala Lumpur, pengembang berencana membangun kota mandiri bernama Tropicana Windcity seluas 241 hektare dengan berbagai macam fasilitas bertaraf dunia.

Seperti kita ketahui, Genting Highlands menjadi salah satu destinasi turis nomor satu di Malaysia. Salah satu yang terkenal ialah SkyWorlds Theme Park yang bertemakan film-film 20th Fox Century. Ramainya kunjungan wisatawan akhirnya menyebabkan fenomena high demand low supply di kawasan ini sehingga Tropicana Malaysia berinsiatif mengembangkan Tropicana Windcity di Genting Highlands.

Genting Highlands ternyata juga menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan Indonesia lantaran udaranya yang sejuk (berada di ketinggian 4.000 kaki di atas permukaan laut). Genting Highlands juga dikenal sebagai pusat rekreasi, kesehatan, sekolah, dan belanja. Disadur dari theedgemarket.com, pada 2020 wisatawan Indonesia menempati posisi kedua sebagai lima negara ASEAN terbanyak yang berlibur di Genting Highlands dengan angka 26,5%. Untuk urutan pertama ditempati Singapura dengan 68,2% lalu dilanjutkan Thailand 2,8%, Vietnam 1,6%, dan Filipina 0,9%.

"Maka dari itu, kami pengembang Tropicana melirik investor Indonesia karena, menurut kami, market Indonesia begitu potensial," ujar Stevanie Adeline, Senior General Manager Tropicana Corporation Berhad pada keterangan resminya, Kamis (15/12). Tropicana Windcity akan dibagi menjadi tiga kawasan yakni Tropicana Grandhill seluas 45 hektare, Tropicana Paradise seluas 125 hektare dan Tropicana Walon seluas 71 hektare. Semua kawasan ini akan terkoneksi dengan skywalk, trem line, dan cable car.

Saat ini, Tropicana tengah memasarkan dua tower apartemen perdana di Tropicana Grandhill bernama Twin Pines seluas 1,4 hektare. Apartemen Twin Pines terdiri tower A setinggi 55 lantai dengan 795 unit dan tower B setinggi 56 lantai dengan 648 unit apartemen. Nanti berbagai macam fasiltias mumpuni akan dibangun di apartemen Twin Pines, mulai dari kolam renang air panas, children playground, gymnasium, hingga Fragrant Graden. "Untuk tower A saat ini sudah 100% terjual sedangkan untuk tower B penjualannya mencapai 30%," ujar Stevanie.

Ada beberapa tipe apartemen yang ditawarkan di Tower B Twin Pines mulai dari 2 kamar tidur (mulai dari 52 m2), 3 kamar tidur (mulai dari 87 m2), hingga 4 kamar tidur (mulai 123 m2). Harganya pun dibanderol mulai Rp2,5 miliar hingga Rp5 miliar dengan kondisi fully furnished dan sertifikat hak milik (SHM). Agar investor Indonesia tertarik, pengembang Tropicana mengatakan investor bisa mendapatkan ROI (Return of Investment) cukup tinggi yakni 8-15%.

Stevanie pun mengasumsikan keuntungan ROI sebagai berikut. Untuk tipe 2 kamar tidur dengan balkon seharga Rp3,1 miliar, dengan harga perdana saat ini, pembeli tunai bisa mendapat potongan harga 5% yakni Rp155 juta dan potongan 9% capital return sebanyak Rp279 juta. Dengan demikian, pembeli hanya cukup mengeluarkan dana sekitar Rp2,6 miliaran. "Dengan asumsi profit 70% owner dan 30% manajemen serta rental rate sekitar Rp1,5 juta per malam, jika apartemen disewakan, pemilik bisa mendapat keuntungan bersih sekitar Rp20 jutaan per bulan atau ROI sekitar 9% per tahun," jelas Stevanie.

Tak hanya ROI yang menggiurkan, Tropicana menawarkan cara bayar menarik untuk pembelian apartemen di Twin Pines. "Karena unit apartemen rencana diserahterimakan pada 2026, pembayaran dapat dilakukan bertahap sesuai dengan progres apartemen. Untuk pembayaran dapat dilakukan bertahap sebanyak 12 kali mulai dari periode Maret 2023 hingga Desember 2025 dengan DP mulai dari 10%," ujar Stevanie. Ia berharap dengan pembayaran fleksibel seperti ini, investor Indonesia lebih nyaman dalam melakukan pembayaran seiring dengan progres pembangunan apartemen.

Karena lokasinya dalam area Genting Highlands, kawasan Tropicana Grandhil hanya berjarak 20 menit dari berbagai macam fasilitas tersohor, mulai dari Resort World Genting, Chin Swee Temple, Highland International Boarding School, Awana Golf Course, Awana Skyaway, hingga Genting Highlands Premium Outlets. Nanti berbagai macam fasilitas kelas dunia juga akan dibangun di Kota Mandiri Tropincana Windcity, mulai dari international garden, glass tower, forest atrium, retail, kids play park, indoor aquarium, indoor water themepark, hingga tropical beach.

Tropincana Windcity akan dilengkapi pula dengan integrated transport system mulai dari bus depot, trem line, cable car, skywalk, hingga helipad. "Pembangunan keseluruhan kawasan kami targetkan mencapai 15 hingga 20 tahun ke depan. Nanti akan ada 80 apartemen yang akan kami bangun," ujar Stevanie.

Tropicana Corporation Berhad melalang buana di dunia properti Malaysia sejak 1979. Pengembang ini tercatat di bursa Malaysia sejak 1992 dan akhirnya rebranding pada 2013. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 60 lebih properti yang sukses dirampungkan. Beberapa di antaranya ialah Tropicana Golf & Country Resort, Tropicana Avenue, dan Tropicana The Residence. Saat ini, ada beberapa proyek properti Tropicana yang sedang berjalan seperti Tropicana Cenang, Tropicana Danga Cove, dan Tropicana Danga Bay. (OL-14)