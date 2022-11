Hingga Kuartal III, Sinarmas MSIG Life Bayar Klaim Rp380 Miliar

DI tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk (Sinarmas MSIG Life) terus berkomitmen memberikan manfaat klaim polis aktif para nasabah serta membuktikan peningkatan layanan digital dan kinerja perusahaan. Hal ini tercantum dalam data klaim asuransi jiwa individu dan kumpulan yang dirangkum pada periode Januari-September 2022 serta penghargaan yang telah diraih.

Selama tiga kuartal di tahun ini, Sinarmas MSIG Life memberikan klaim meninggal dunia untuk asuransi jiwa individu sebanyak 993 kasus sejumlah total Rp155,7 miliar. Pada kasus meninggal dunia untuk klaim asuransi jiwa individu, pembayaran manfaat terbesar diberikan kepada nasabah yang meninggal akibat cedera berat, penyakit tulang dan sendi, penyakit jantung, demam berdarah, diare, penyakit pencernaan, kanker, penyakit ginjal, dan covid-19.

Untuk klaim kesehatan asuransi individu telah dibayarkan untuk 1.700 kasus dengan jumlah total Rp26,17 miliar. Untuk klaim asuransi kesehatan kumpulan dan covid-19, jumlahnya tidak kalah fantastis. Klaim kesehatan kumpulan dibayarkan untuk 145.011 kasus yang berjumlah total Rp199 miliar dengan jumlah diagnosis terbanyak jatuh pada infeksi pernapasan, faringitis akut, karies gigi, demam, covid-19, diare, dan radang saluran pencernaan, dan selesma (ISPA). Sedangkan untuk klaim covid-19 diberikan kepada 3.534 kasus baik individu maupun kumpulan senilai total Rp6,47 miliar.

Chief of Customer and Marketing Sinarmas MSIG Life Toru Nakabayashi mengatakan selain pembayaran klaim, komitmen pihaknya menjadi trusted partner juga didukung dengan kemudahan yang dihadirkan untuk nasabah melalui penyediaan layanan digital dari aplikasi Vega. "Melalui aplikasi Vega, nasabah dapat mengajukan klaim, mengecek riwayat klaim, dan mengetahui informasi sisa limit klaim atas polis yang dimiliki," ujar Toru dalam keterangan tertulis, Senin (28/11).

Dengan memiliki aplikasi Vega, nasabah juga bisa memastikan keaslian polis serta mengakses informasi yang dibutuhkan seperti akses rumah sakit rekanan terdekat, melakukan pembayaran premi top-up, memantau kinerja dana investasi, bertransaksi finansial, hingga melakukan pembayaran biaya rawat inap tanpa kartu. Fitur lain juga terus dikembangkan untuk memberikan pengalaman digital bagi nasabah yang dapat diakses di mana saja selama 24 jam.

Komitmen itu selaras dengan penghargaan yang disabet perusahaan selama tahun ini. Salah satunya ialah Best Insurance 2022 with Top Financial Performance and Fostering Customer-Oriented Insurance Business untuk Asuransi Jiwa dengan Total Aset 10T-25T pada ajang Indonesia Best Insurance Award 2022 yang digelar Warta Ekonomi, Oktober lalu. Penghargaan ini diberikan atas kinerja dan inovasi dari industri asuransi yang jalur perkembangannya tetap stabil dan semakin menuju ke arah positif meskipun terkena dampak dari pandemi covid-19. (OL-14)