Penuhi Gaya Hidup Masyarakat Urban, Astra Property Hadirkan LIVNG

DENGAN tingkat aktivitas yang semakin padat, masyarakat urban saat ini cenderung menganut gaya hidup yang ingin serba simpel dan praktis. Selaku pengembang hunian eksklusif, Astra Property mencoba menjawab kebutuhan gaya hidup tersebut lewat jasa pelayanan untuk konsumen melalui LIVNG (Living).

Dengan LIVNG, pemilik unit di salah satu proyek residensial Astra Property tidak perlu lagi dipusingkan dengan urusan dekorasi ruang, pengelola penyewaan, perawatan unit, dan layanan pribadi lainnya. Proyek residensial yang dimaksud antara lain apartemen Anandamaya Residences di kawasan Sudirman, township Asya di area Jakarta Garden City, dan apartemen Arumaya Residences di bilanganTB Simatupang.

"Intinya melalui LIVNG, kami ingin memberikan kemudahan bagi para customer setelah membeli hunian. Karena biasanya setelah membeli hunian, customer akan dipusingkan dengan urusan dekorasi ruang, lalu bagi yang ingin mendapatkan penghasilan dengan menyewakan atau menjual huniannya, harus mencari calon penyewa atau pembeli. Kebutuhan itu dijawab oleh LIVNG," kata Michael Atmoko, Head of LIVNG, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/11).

Michael menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, terdapat tiga jenis layanan yang dihadirkan di LIVNG yaitu The Creation, The Market, dan The Essential.



The Creation merupakan layanan dekorasi interior properti customer dari vendor bereputasi sesuai dengan preferensi dan kebutuhan konsumen. Layanan berkisar dari penataan furnitur, dan desain yang telah ditentukan sebelumnya, hingga desain yang sepenuhnya disesuaikan dan dibutuhkan.

Sedangkan The Market merupakan layanan pengelola penyewaan properti serta penjualan properti. LIVNG dapat mencari penyewa atau tempat sewa sesuai pilihan pemilik hingga mengelola properti untuk disewakan. Dengan adanya layanan LIVNG ini, konsumen bisa duduk dengan santai dan properti mereka dapat tersewa atau terjual.

Adapun The Essential merupakan layanan pemeriksaan, pemeliharaan, serta perbaikan properti. Mulai dari home cleaning, inspeksi unit/properti, hingga pemeliharaan swimming pool. Properti milik konsumen dapat terjaga dengan baik dengan adanya layanan ini.

Untuk menggunakan layanan LIVNG juga sangat mudah, konsumen hanya perlu menghubungi representatif melalui WhatsApp.

"Astra Property sebagai developer, kami tidak sekadar menghadirkan hunian-hunian yang eksklusif dengan sarana yang lengkap, namun juga memerhatikan kebutuhan dari customer setelah pembelian hunian," pungkas Michael. (RO/OL-16)