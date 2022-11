Peringati Sumpah Pemuda, Blue Bird Gandeng The Good Dept Kampanyekan #LOKALDUKUNGLOKAL

SEMARAKKAN peringatan Hari Sumpah Pemuda 2022, Bluebird berkolaborasi dengan The Goods Dept usung semangat #LOKALDUKUNGLOKAL dalam upaya meningkatkan kebanggaan akan produk lokal demi wujudkan keberlanjutan usaha inovasi kreatif dalam negeri.

Kolaborasi yang diwujudkan melalui peluncuran merchandise tematik bernuansa Bluebird yang ikonik itu sejalan dengan tema Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 yang dicanangkan pemerintah, yaitu “Bersatu Bangun Bangsa”.

Melalui kolaborasi dengan The Goods Dept, pelanggan setia Bluebird dapat mendukung produk lokal hasil kolaborasi Bluebird dan The Goods Dept, diantaranya berupa merchandise kaos dan tote bag melalui pemesanan secara daring di kanal penjualan resmi The Goods Dept yaitu Store The Goods Dept PIM dan Pacific Place, webstore dan aplikasi The Goods Dept, serta official store The Goods Dept di Shopee, Tiktok, dan Tokopedia serentak mulai 3 November 2022.

Menariknya lagi, produk merchandise Bluebird dengan desain yang ikonik ini akan hadir pula dalam perhelatan acara Brightspot Market yang akan berlangsung dari tanggal 3-6 November 2022 di Plaza Senayan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi langkah kolaboratif dari Bluebird dan The Goods Dept yang mengusung semangat lokal dukung lokal dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 2022.

"Harapan kami dalam semangat sumpah pemuda tahun ini adalah agar generasi muda untuk turut serta menjadi agen kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya melalui penciptaan maupun pembelian produk-produk buatan anak bangsa, terlebih lagi jika sesama karya anak bangsa dapat saling mendukung mewujudkan sinergi positif," katanya dalam keterangan tertulis.

Dengan perayaan Hari Sumpah Pemuda ini, Sandiaga mengajak semua pihak melanjutkan perkembangan melalui penyesuaian kebijakan untuk menghadapi tantangan di depan mata melalui program-program unggulan yang Tepat Sasaran, Tepat Manfaat dan Tepat Waktu.

"Mari kita bangun kondisi sosio-ekonomi masyarakat secara komprehensif dengan tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat, kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Target kami adalah penciptaan 1,1 juta lapangan kerja di tahun 2022 dan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024,” tegas Sandi.

Direktur Utama PT Blue Bird Sigit Djokosoetono menyatakan, kolaborasi itu merupakan salah satu upaya Bluebird dalam upaya meningkatkan kebanggaan akan produk dalam negeri dan mewujudkan semangat saling mendukung antara badan usaha lokal di Indonesia.

“Sebagai perusahaan transportasi darat terdepan di Indonesia, Bluebird telah menjadi icon transportasi darat di Indonesia dengan komitmen untuk berbagi kebahagiaan demi membangun negeri, seraya menyaksikan dan menyertai perjalanan bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, bersatu dan sejahtera. Bluebird hadir untuk menjadi kawan seperjalanan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk diantaranya generasi muda kreatif yang mendedikasikan produk-produknya untuk mengangkat semangat juang dan kebanggaan terhadap produk-produk lokal seperti The Goods Dept,” ujar Sigit.

Sigit berharap kolaborasi itu dapat mendemonstrasikan peran dan kontribusi positif Bluebird melalui inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan demi mewujudkan layanan transportasi darat yang aman, nyaman dan terpercaya serta relevan sesuai pertumbuhan jaman dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Selain itu, kami juga berharap merchandise tematik bernuansa ‘Sang Burung Biru’ Bluebird yang dirancang oleh The Goods Dept ini dapat menjadi representasi dari nilai-nilai utama Bluebird, yaitu membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Pendiri sekaligus Direktur Utama The Goods Dept, Anton Wirjono, menyambut baik kerja sama yang dijalin bersama Bluebird.

“Sebagai perusahaan transportasi darat yang melegenda di Indonesia dengan sejarah panjang yang inspiratif seperti Bluebird, kami percaya kolaborasi ini dapat membawa nilai nostalgia tersendiri bagi para pelanggan setia Bluebird. Melalui kerja sama ini, yang juga bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022, sebagai salah satu perusahaan ritel karya anak negeri kami berupaya untuk sama-sama menghadirkan semangat #LOKALDUKUNGLOKAL dengan kontribusi positif lewat kreativitas karya generasi muda Indonesia ”, tutup Anton. (RO/OL-7)