Gerai Ke-11, Quadra Gallery Gading Serpong Dibuka

QUADRA membuka ruang pamernya yang ke-11 di Gading Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (20/10). Pembukaan Quadra Gallery di wilayah itu karena dikelilingi area residensial lengkap dengan ruang komersial dan berbagai infrastruktur pendukung yang dibangun sejumlah perusahaan properti papan atas.

Willie Low, Chief Operating Officer Quadra, mengatakan itu. Para pengembang itu antara lain Summarecon Serpong, Paramount Serpong, Sinar Mas Land, Alam Sutera, JHL Group, Lippo Karawaci, dan beberapa lainnya. "Beralamat di Jalan Boulevard Raya Gading Serpong Nomor 1 Graha Emerald, Tangerang, Banten, Quadra Gallery juga memberikan kemudahan bagi konsumen yang berdomisili di luar area Tangerang Selatan untuk menjangkau dan mendapatkan inspirasi dalam menghadirkan sentuhan alam yang elegan di setiap ruang, baik pada hunian maupun bangunan lain," ujar Willie dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/10).

Setiap tamu yang hadir ke Quadra Gallery Gading Serpong, Tangerang, pertama kali akan disambut oleh fasad Quadra yang indah. Ferro Marmo, dengan motif yang memadukan unsur mineral dan logam, disusun secara end-match sehingga motif guratan marmer pada setiap lempengan saling menyambung dan menyatu, menghadirkan tampilan fasad yang natural sekaligus menakjubkan.

Terdapat tiga bagian di ruang pamer Quadra Gallery Gading Serpong, Tangerang. Setelah melewati area reception pada lantai 1, konsumen dapat menyaksikan sejumlah ruang yang diset dalam hunian high-end, mulai dari livingroom, bathroom, bedroom, hingga kitchen yang sungguh-sungguh dapat digunakan. Sejumlah koleksi slab Quadra berbagai motif dan ukuran serta hasil fabrikasi dapat ditemukan di lantai 2 dan mezzanine.

Menurut Willie, Oktober menjadi bulan yang spesial bagi perusahaan pelopor batu sinter dan sintered stone slab di Indonesia. Awal bulan ini Quadra turut serta dalam Cersaie, pameran keramik dan perlengkapan kamar mandi bergengsi, yang diadakan setiap tahun di Bologna, Italia, sebagai satu-satunya brand dari industri batu sinter yang mewakili Indonesia. "Quadra bangga sebagai produk buatan Indonesia mampu bersaing di pasar dunia. Di bulan ini, kami juga berulang-tahun yang ke-5," katanya.

Quadra memiliki lebih dari 150 motif yang dikelompokkan sesuai dengan tampilan warna dan motifnya menjadi lima yaitu marble, stone, quartz, metal, dan cement. Look marble, stone, dan quartz terinspirasi oleh keindahan berbagai batuan alami. Look metal terinspirasi oleh warna gelap besi dengan lapisan karat yang menampilkan keindahan tersendiri dan look terakhir memiliki tampilan serupa beton, yaitu cement. Semua hadir dalam 5 ukuran dan 6 finish.

Produk itu memiliki sifat versatile, dapat dipotong untuk menciptakan bentuk-bentuk yang diinginkan dengan teknologi waterjet, untuk menciptakan furnitur, bagian dari furnitur, elemen dekoratif, dan berbagai bentuk organik lainnya. "Satu inovasi menarik lagi yakni lempengan batu sinter berukuran 280x120 cm. Secara umum, tinggi langit-langit ruang pada bangunan residensial ialah 280 cm. Quadra secara khusus hadir dalam ukuran 280x120 cm sehingga tidak diperlukan pemotongan sebagian slab agar pas ketika dipasang di dinding rumah. Dengan demikian keindahan motif slab dapat dengan utuh menghiasi ruang," ungkap Willie. (OL-14)