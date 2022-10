Perkuat Pemasaran, Semen Baturaja Konsolidasikan Distributor

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) menggelar Gathering Distributor tahun 2022 di Bandung, Jawa Barat. Tema yang diangkat yakni New Journey to The Top.

Acara diawali dengan Gala Dinner antara jajaran manajemen SMBR dengan seluruh distributor dan ekspeditur. Kemudian, acara dibuka Direktur Pemasaran Mukhamad Saifudin.

Manajemen memberikan apresiasi berupa reward kepada tiga distributor terbaik atas pencapaian kinerjanya yang gemilang sepanjang semester I tahun 2022. Distributor tersebut antara lain PT Tunas Surya Bumindo, CV Samudra Panca Jaya dan CV Sumber Niaga.

"Kami berikan penghargaan ini kepada distributor terbaik karena telah memberikan capaian gemilang. Juga tidak lupa kami berterima kasih kepada para distributor lainnya yang juga memiiliki andil dan terus mendukung pecapaian target penjualan Semen Baturaja," kata Saifudin, kemarin.

Reward berupa Piagam Penghargaan dan Logam Mulia tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Pemasaran Mukhamad Saifudin, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Tubagus M Dharury dan Direktur Umum & SDM Gatot Mardiana.

Perseroan mengagendakan Penandatanganan Addendum Kontrak Distributor, Seminar Developing Strategic Selling oleh Markplus Institute, Sosialisasi Integrasi SMBR dengan Semen Indonesia Group (SIG) dan pemaparan target penjualan Q4 tahun 2022 serta rencana penjualan tahun 2023.

"Perseroan sangat terbantu atas kinerja gemilang para distributor dan ekspeditur dalam pencapaian target penjualan. Kami sangat menghargai kerja sama yang telah terjalin selama ini dan diharapkan ke depan dapat terus berjalan dengan baik," kata dia.

Dengan adanya kegiatan Gathering Distributor ini diharapkan jalinan silaturahmi semakin kokoh dan dapat meningkatkan soliditas antara Semen Baturaja, distributor dan ekspeditur dalam menghadapi berbagai tantangan mendatang untuk mencapai target. (OL-13)