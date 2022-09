NavaPark Raih Greenship Neighborhood Platinum Pertama dari GBCI

NAVAPARK BSD City merupakan kawasan mixed-use residential pertama di Indonesia yang berhasil meraih sertifikasi Greenship Neighborhood dengan peringkat Platinum dari Green Building Council Indonesia (GBCI). Sertifikasi Greenship Neighborhood menitikberatkan pada sertifikasi untuk kawasan baik yang ingin dirancang maupun yang sudah terbangun.

Untuk meraih sertifikasi tersebut, NavaPark melalui serangkaian penilaian dan persyaratan yang didasarkan pada beberapa aspek, seperti Land Ecological Enhancement, Movement and Connectivity, Water Management and Conservation, Solid Waste and Material, Community Wellbeing Strategy, Building and Energy, hingga Innovation and Future Development. Sertifikasi tersebut secara simbolis diberikan Iwan Prijanto (Ketua GBCI) kepada Herry Hendarta (Direktur Sinar Mas Land) dan Sin Wai Meng (Board of Director NavaPark from Hongkong Land) pada Jumat (30/9) di Botanic Park, NavaPark BSD City.

NavaPark ialah proyek kolaborasi antara Sinar Mas Land dan Hongkong Land untuk pengembangan kawasan mixed-use residential development paling premium dan elite seluas 77 hektare di BSD City. Direktur Sinar Mas Land Herry Hendarta menjelaskan pihaknya berusaha untuk selalu mengedepankan sustainable development di setiap lini bisnis perusahaan. Hal ini membuahkan hasil dengan raihan sertifikasi Greenship Neighborhood untuk proyek NavaPark BSD City.

"Perusahaan berupaya menghadirkan produk properti yang dapat berkontribusi positif terhadap lingkungan hidup secara berkelanjutan. Upaya tersebut kami lakukan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, pedestrian-friendly streets, penyediaan sumur resapan air hujan, hingga Botanic Park dengan ratusan jenis vegetasi yang tumbuh di kawasan ini."

NavaPark terletak di kawasan strategis dalam jantung kota BSD City. Hunian ini terinspirasi dari pesona resor eksotis dunia dengan menggabungkan residential, lake resort, waterfront, family recreation, leisure, vast greenery & lifestyle. Kawasan hunian premium tersebut juga dilengkapi fasilitas Botanic Park, hamparan padang hijau seluas kurang lebih 10 hektare yang terdapat sekitar 1.200 pohon dengan berbagai jenis.

Botanic Park mengusung konsep wetland dengan pembersihan badan air secara berjenjang dan memanfaatkan tanaman pembersih badan air. Green area tersebut menjadi paru-paru bagi kawasan hunian karena menghasilkan udara yang sejuk, dapat digunakan sebagai pusat olahraga dan kesehatan, serta tempat hiburan keluarga setiap hari sehingga semakin meningkatkan kualitas kehidupan para penghuninya.

Selain NavaPark, sejumlah kawasan dan bangunan gedung yang dikembangkan oleh Sinar Mas Land menerima sertifikasi hijau dari Building Construction Authority (BCA) Singapura dan Green Building Council Indonesia (GBCI). Adapun kawasan perkantoran yang telah tersertifikasi sebagai green district di antaranya kawasan perkantoran BSD Green Office Park (Green Mark District pertama di Indonesia dari BCA Singapura). Sejumlah bangunan di kawasan tersebut juga mengantongi sertifikasi green building dari GBCI di antaranya Gedung Sinar Mas Land Plaza BSD, Gedung Green Office Park 9, Gedung MyRepublic Plaza BSD, dan Gedung Traveloka Campus. (RO/OL-14)