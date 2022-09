Citilink Masuk 100 Besar Maskapai Terbaik Dunia

Maskapai penerbangan Citilink berhasil menembus 100 besar maskapai terbaik dunia di antara lebih dari 350 maskapai di seluruh dunia, berdasarkan data Skytrax.

Hasil tersebut dari survei yang diikuti oleh 13,4 juta pelanggan yang berasal dari lebih dari 100 negara dunia dari periode September 2021 hingga Agustus 2022.

Maskapai tersebut berhasil meningkatkan performanya dengan memperoleh peringkat 91 pada kategori World’s Best Airlines dari sebelumnya berada di peringkat 100.

“Pencapaian ini menjadi motivasi bagi Citilink dalam melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan prima untuk pelanggan," kata Direktur Utama Citilink Dewa Kadek Rai dalam keterangannya, Selasa (27/9).

Secara umum, Citilink berhasil meraih tiga penghargaan global dalam ajang Skytrax World Airline Awards 2022, yakni kategori Top 100 World’s Best Airlines, Top 6 Best Low-Cost Airlines in Asia dan Best Low-Cost Airline in Indonesia.

Anak usaha Garuda Indonesia ini memperoleh peringkat ke-6 pada kategori Best Low-Cost Airlines in Asia atau kategori maskapai berbiaya rendah terbaik, naik dari sebelumnya berada di peringkat 8 pada ajang penghargaan yang sama tahun sebelumnya, serta berhasil mempertahankan predikat sebagai Best Low-Cost Airline in Indonesia.

"Ini merupakan milestone penting bagi Citilink dalam meningkatkan eksistensi perusahaan di mata dunia di tengah tantangan yang ada," pungkasnya. (Ins/E-1)