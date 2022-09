‘Rumahku, Ceritaku’ Ajak Pelanggan Pahami Rumah Berkelanjutan

UNTUKk memuaskan konsumen dan pelanggan, perusahaan tak sekadar menawarkan produk berkualitas dan harga terjangku.

Namun sejumlah perusahaan berusaha merangkul pelanggannya dengan kegiatan yang bermanfaat dan memberi nilai lebih.

IKEA memiliki visi untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang.

Salah satu upaya dalam mewujudkan visi tersebut adalah dengan menggagas sebuah rangkaian kegiatan bertajuk ‘Rumahku, Ceritaku’.

Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh toko IKEA di Indonesia selama satu pekan, mulai Senin (26/9) hingga Minggu (2/10).

IKEA percaya bahwa rumah merupakan tempat paling penting di dunia.

Maka, IKEA berusaha untuk memahami kehidupan masyarakat Indonesia dengan mengunjungi rumah-rumah di area sekitar untuk memahami permasalahan, kebutuhan, dan mimpi mereka.

Melalui pengetahuan tersebut, IKEA terus berusaha menjawab permasalahan ini dengan menciptakan inspirasi dan solusi perabot rumah tangga yang lebih baik dan relevan.

Salah satu inspirasi dan solusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik di rumah adalah dengan menerapkan gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Melalui ‘Rumahku, Ceritaku’, pelanggan dapat mengetahui lebih lanjut mengenai kiat menciptakan rumah berkelanjutan, sehat, dan aman dengan enam tema berbeda, yaitu waktu, ruang, makanan, istirahat, bermain, dan kebersamaan.

Kegiatan menarik yang ditawarkan antara lain showroom tour, konsultasi gratis desain interior, exhibition, talk show, workshop, serta photo booth bagi pengunjung.

Selain itu, pelanggan berkesempatan mendapatkan buku edisi terbatas IKEA, 'Us & Our Planet: This Is How We Live' serta berbagai hadiah spesial lainnya dengan menyelesaikan challenge dan menjawab pertanyaan di spot yang tersebar di area toko IKEA Indonesia.

Country Home Furnishing & Development Leader IKEA Indonesia, Kiki Ramantoko, menyatakan, “Kami ingin membuat kehidupan sehari-hari di rumah yang lebih baik untuk banyak orang di Indonesia."

"Hal tersebut kami wujudkan melalui berbagai inspirasi solusi perlengkapan rumah tangga dengan produk IKEA yang mengutamakan pengaruh positif bagi manusia dan planet," jelasnya.

"Terlebih dengan iklim dan kondisi kehidupan di rumah yang selalu berubah, sudah saatnya kita memulai cara hidup yang lebih baik bagi diri kita dan lingkungan," ucap Kiki.

"Maka, kami mengajak masyarakat untuk menerapkan hidup sehat dan berkelanjutan di rumah melalui hal-hal yang sederhana dengan ‘Rumahku, Ceritaku’,” katanya.

“Gaya hidup berkelanjutan dapat menciptakan rumah yang sehat dan aman. Jika dilakukan bersama-sama, gaya hidup tersebut dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan dan banyak orang,” ungkap Country Marketing Manager IKEA Indonesia, Dyah Fitrisally.

“Kami percaya ‘Rumahku, Ceritaku’, dapat menginspirasi masyarakat untuk memulai gaya hidup berkelanjutan dengan membagikan langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan dari rumah," jelasnya.

"Pengunjung dapat memahami cara hidup sehat dan berkelanjutan secara lebih lanjut melalui berbagai workshop yang dipandu oleh para pembicara dari komunitas berkelanjutan, seperti Kebun Kumara, Setali, Dendy Darman, Sustaination, dan masih banyak lagi,” tambahnya.

Masih terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan.

Beberapa di antaranya adalah kurangnya supporting system dari lingkungan sekitar, pengetahuan mengenai hidup berkelanjutan, tidak tahu harus mulai dari mana, dianggap terlalu mahal, dan membosankan.

“Kami mendukung penuh upaya IKEA Indonesia menunjang sustainable lifestyle melalui ‘Rumahku, Ceritaku’.

Gaya hidup ini dapat dimulai melalui langkah kecil dari rumah, seperti gardening dan memilah sampah yang dapat membiasakan keluarga bersilaturahmi dan mengapresiasi alam dalam keseharian,” ujar CoFounder Kebun Kumara, Siti Soraya Cassandra. (RO/OL-09)