Coconi Baby Rambah Asia Tenggara dan Eropa

PERLENGKAPAN bayi Coconi Baby kini sudah merambah kawasan Asia Tenggara dan Eropa. Ini karena merek itu meraih kepercayaan publik dunia yang terbukti memberi kenyamanan dan kesehatan.

Pemilik sekaligus CEO PT Kenson Multibrand Globalindo, Kennardi Wibisono, mengatakan hal itu. "Kami bisa mendapat kepercayaan masyarakat karena telah diberi sertifikat internasional SGS. Ini sertifikat yang mengakui bahwa produk kita aman dan sehat bagi ibu dan bayi," ujar Kennardi dalam keterangan tertulis, Minggu (21/8).

Kennardi mengatakan Coconi Baby berkonsep New Mom and First Pregancy yang menyediakan produk baby cot sheet, baby oral care, baby shark platter suction, bottle brush, fruit feeder, breastmilk collector or manual breastbreastpump, hair clipperclipper, ice tray, kantong asi, milk warmer, oral cleaner, dan produk lain seperti teething, feeding, appliances, sampai dengan perlengkapan anak di bawah tiga tahun. "Jajaran produk benar-benar detail karena kami ingin memastikan kesehatan ibu dan bayi tetap terjaga," ujarnya.

Ditanya mengenai harga, Kennardi menjamin semua produknya dibanderol dengan harga yang terjangkau. "Semua pelayanan dan kualitas produk akan kami jaga. Visi kami melindungi ibu dan bayi sehingga terus terjaga kesehatannya," katanya.

Selain itu, kelebihannya ada pada desain yang unik dan pelayanan yang memuaskan. Sebagai informasi, setiap penjualan Coconi Baby dapat diakses melalui marketplace Shopee dengan nama toko Coconi Baby Official Shop. (OL-14)