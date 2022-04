KoinWorks Bersama Mastercard dan BNI Dorong Inklusi Keuangan

PERTUMBUHAN ekonomi digital yang kian pesat membutuhkan model pengembangan dan teknologi terbaru untuk mendukungnya. KoinWorks sebagai fintech terkemuka di Indonesia dua minggu lalu mengumumkan peluncuran KoinWorks NEO dan NEO Card dengan tagline One Click to Grow Your Business. Fitur NEO Card akan memberikan akses dan layanan keuangan kepada lebih dari 65 juta pelaku UKM di Indonesia dan sektor produktif lain seperti freelancer serta digital content creator untuk pengembangan bisnis dan membantu mendorong kesejahteraan hingga generasi berikutnya.

Selama pandemi covid-19, permintaan atas layanan KoinWorks melonjak karena semakin banyak bisnis yang harus mencari solusi digital untuk bertahan. Setelah mendapatkan pendanaan Seri C senilai US$108 juta (sekitar Rp1,6 triliun), KoinWorks diposisikan secara unik sebagai satu-satunya solusi one-stop-shop yang inklusif untuk UKM di Indonesia. Didukung oleh Mastercard dan BNI, dan jaringan mitra terpercaya, KoinWorks meluncurkan produk terbaru untuk mengatasi hambatan akses keuangan kepada jutaan UKM di Indonesia melalui pengalaman menggunakan layanan finansial terintegrasi yang lengkap dan menyeluruh.

"Pelaku UKM digital mewakili aset terbesar negara kita, tetapi lembaga keuangan konvensional belum memahami karakteristik atau memenuhi kebutuhan bisnis mereka yang terus meningkat," kata CEO & Co-founder KoinWorks Benedicto Haryono. "Dengan KoinWorks NEO dan NEO Card sebagai key feature, pelaku UKM akhirnya memiliki platform yang komprehensif untuk meningkatkan skala dan mengembangkan bisnis mereka, dengan akses ke semua alat yang mereka butuhkan untuk beriklan, membeli produk, bertransaksi online, dan banyak lagi."

Meskipun menjadi rumah bagi salah satu ekonomi terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, pada 2021 hanya 6,1% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke pinjaman dan dua pertiga UKM tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Ketiadaan perangkat dan literasi keuangan serta akses kredit menimbulkan hambatan yang signifikan bagi pengusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis mereka.

Berada di dalam satu aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan, KoinWorks NEO menyediakan layanan pengiriman uang, layanan payment link untuk membuat tautan pembayaran, monitor kondisi keuangan dan laporan pengeluaran, dan semua bantuan literasi keuangan yang dibutuhkan pemilik bisnis agar dapat mengembangkan usaha. Pengguna juga berkesempatan mendapatkan promo menarik dari merchant.

KoinWorks NEO memiliki layanan di antaranya manajemen keuangan yaitu secara otomatis menggabungkan aktivitas keuangan dan pergerakan uang. Layanan ini juga dapat menerima pembayaran klien dari metode apa pun ke KoinWorks NEO, dengan dukungan dari seluruh penyedia pembayaran. Selain itu, tersedia akses cepat dan mudah ke pinjaman bisnis. UKM memiliki akses ke berbagai pinjaman untuk berbagai tujuan, termasuk installment loans, earned wage access (EWA) untuk karyawan mereka, di mana pemilik bisnis bisa mendapatkan pembayaran di muka sebelum siklus pembayaran.

Kartu virtual NEO card berfungsi sebagai prepaid and charge card didukung oleh Mastercard dan BNI untuk membuat transaksi online lebih mudah melalui fitur Virtual Card Number (VCN). Selain itu NEO Card dapat digunakan untuk memproses transfer pembayaran secara lokal atau internasional manapun secara gratis.

Dalam merayakan dirilisnya KoinWorks NEO sebagai solusi finansial yang transformatif, Navin Jain, Country Manager Mastercard Indonesia memberikan pendapatnya tentang NEO Card, “Mastercard senang dapat berkolaborasi dengan KoinWorks dan BNI untuk meluncurkan NEO Card, sebuah produk pembayaran inovatif yang memberikan para pemilik usaha akses ke alat finansial dan layanan perbankan agar dapat melakukan transaksi daring secara aman dan nyaman. Produk seperti NEO Card memungkinkan inklusi keuangan di komunitas wirausaha, yang membantu memperluas komitmen pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan digital di Indonesia."

Senada dengan Mastercard, BNI menyatakan dukungan dan harapan untuk kerja sama ini. “BNI menyampaikan dukungan terhadap kerja sama ini sebagai salah satu inovasi BNI untuk mendorong aktivitas transaksional melalui aplikasi KoinWorks. BNI yakin kerjasama dengan KoinWorks dalam bentuk penggunaan Virtual Card Number (VCN) menjadi terobosan untuk kebutuhan transaksional bagi pengguna KoinWorks. Selain akan meningkatkan inklusi keuangan, inovasi ini diharapkan dapat membantu pemerataan ekonomi dan transformasi digital untuk masa yang akan datang, “ ujar Corina Leyla Karnalies, Direktur Bisnis Konsumer BNI.

Bersamaan dengan peluncuran KoinWorks NEO, KoinWorks secara resmi memulai KoinWorks NEO Inspire, kompetisi story pitch yang juga menjadi langkah terkini KoinWorks dalam kontribusinya untuk UKM. KoinWorks NEO mengundang peserta dari enam kategori yakni UKM, pengusaha perempuan, content creator/influencer, perusahaan start-up, freelancer, dan pengajar. Setiap kategori peserta akan melalui serangkaian seleksi hingga terpilih untuk mengikuti bootcamp bersama para mentor dan kemudian maju ke babak final. KoinWorks menyiapkan hadiah dengan total nilai Rp2 miliar untuk seluruh pemenang di akhir kompetisi.

Untuk bergabung dengan jutaan lebih orang yang sudah menggunakan KoinWorks, unduh aplikasi KoinWorks dan aktivasi akun KoinWorks NEO dalam hitungan menit. Para pelaku UKM dan calon peserta KoinWorks NEO Inspire dapat mendaftarkan diri melalui koinworks.com/neo.