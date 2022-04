Enam Tips Transaksi Digital Mudah untuk Sambut Lebaran

DUA pertiga atau hampir 70% orang Indonesia yang saat ini bekerja, memiliki rencana untuk menggunakan sebagian tunjangan hari raya (THR) untuk berbelanja.

Sebanyak 57% juga mengatakan akan menyimpan sebagian dari hasil THR yang didapat.

Sementara hampir sepertiga penduduk Indonesia berencana menggunakan THR untuk donasi/ zakat fitrah (32%) atau investasi (31%).

Temuan dari riset YouGov RealTime Omnibus ini menjadi cerminan banyaknya kebutuhan finansial masyarakat yang perlu dipenuhi selama bulan Ramadan, khususnya menjelang Lebaran.

Sebagai tekfin unicorn pertama di Indonesia yang berfokus pada platform pembayaran digital dan layanan finansial lainnya, Ovo, optimistis layanannya dapat menjadi solusi utama bagi masyarakat untuk bertransaksi finansial menjelang Lebaran.

Kebutuhan jelang mulai dari pembayaran donasi atau zakat, THR atau salam tempel, pengiriman hampers, hingga persiapan mudik, termasuk memproteksi jiwa dan kendaraan dengan asuransi.

Head of Corporate Communications Ovo, Harumi Supit mengungkapkan, “Menyambut Lebaran, Ovo memperkuat kehadirannya sebagai solusi utama bagi masyarakat untuk bertransaksi finansial."

Transaksi mulai dari kebutuhan pembayaran donasi/zakat, transfer THR/salam tempel, memproteksi jiwa dan kendaraan selama mudik, hingga menginvestasikan dana THR.

Fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Ovo memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai kebutuhan transaksi digital tersebut hanya dalam genggaman.”

“Terlebih lagi, dengan lebih dari 1,3 juta merchant QRIS serta jaringan online to offline di lebih dari delapan juta titik di seluruh Indonesia, memberikan kemudahan bagi para pengguna Ovo untuk dapat melakukan isi ulang saldo (top up) Ovo dan tarik tunai (cash in dan cash out) di berbagai mitra, yang tentunya menjadikan perjalanan mudik lebih nyaman dan aman,” lanjut Harumi dalam keterangan pers, Rabu (27/4)

Berikut enam tips ala Ovo agar kebutuhan transaksi finansial mempersiapkan Lebaran lebih mudah, nyaman, dan aman:

1. Tunaikan zakat, infaq, dan sedekah secara digital

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) melalui Outlook Zakat Indonesia 2022 mengungkapkan bahwa pandemi telah memberikan dampak positif terhadap ekosistem zakat di Indonesia, di mana masyarakat mulai memberikan donasi, baik zakat, wakaf, maupun infaq secara digital.

Selain untuk meminimalisir kontak fisik, transaksi digital juga membuat transaksi menjadi lebih mudah dan nyaman.

Ovo berkolaborasi dengan berbagai mitra badan penyalur zakat, infaq dan sedekah seperti Baznas, Dompet Dhuafa, Benih Baik dan lainnya menyediakan fitur Donasi di aplikasi Ovo untuk memudahkan pengguna memenuhi kebutuhan donasi dimanapun dan kapan pun.

2. Berbagi kebahagiaan dengan transfer THR/salam tempel

Berbagi kebahagiaan berupa THR/salam tempel telah menjadi tradisi di masyarakat Indonesia. Memasuki masa peralihan pandemi yang masih menuntut adanya pengurangan kontak fisik, Ovo dapat menjadi alternatif dompet digital dalam pemberian THR.

3. Bertransaksi dengan QRIS

Untuk berbagai macam pembayaran, pengguna dapat memanfaatkan QRIS melalui aplikasi Ovo. Pengguna cukup memindai QRIS merchant menggunakan fitur scan QRIS di aplikasi Ovo. Cara lainnya adalah dengan mengunggah kode QRIS merchant melalui galeri ponsel pengguna.

Lebih dari 1,3 juta merchant Ovo di seluruh Indonesia telah dilengkapi dengan QRIS. Hal ini tentunya mempermudah proses transaksi digital antara penjual dan pembeli.

4. Saldo tipis saat mudik? Isi ulang saldo (top up) di lebih dari 8 juta titik di Indonesia, termasuk Indomaret

Lebaran tahun ini akan diwarnai oleh banyaknya masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Terus memperluas layanan dan penggunaan aplikasi Ovo di segala sektor industri.

Kini para pemudik dapat dengan mudah berbelanja menggunakan Ovo serta melakukan top up saldo di lebih dari delapan juta titik di seluruh Nusantara, termasuk setiap gerai Indomaret di pelosok Indonesia sekalipun.

Pengguna juga tidak perlu khawatir apabila saldo sudah menipis, karena Ovo kini memperluas jangkauan layanan top up melalui kerjasama dengan agen Blibli Mitra, Payfazz dan Sepulsa yang jumlahnya mencapai ratusan ribu titik di seluruh Indonesia.

5. Jangan habiskan THR, sisihkan untuk investasi

Dana THR menjadi dana yang paling ditunggu-tunggu setiap hari raya tiba. Tidak hanya akan dihabiskan untuk berbelanja, setidaknya 3 dari 10 orang Indonesia akan menyisihkan dana THR untuk diinvestasikan.

Beberapa produk investasi reksa dana berbasis syariah yang tersedia di layanan/fitur OVO | Invest yang merupakan hasil kolaborasi dengan Bareksa bisa dijadikan pilihan bagi pengguna yang ingin memulai belajar berinvestasi hanya dengan mulai dari Rp10.000,-.

Reksa dana pasar uang Syariah Syailendra Ovo Bareksa Tunai Likuid dan reksa dana pendapatan tetap Bahana MES Syariah Fund Kelas O adalah beberapa produk investasi yang dapat dipilih. Sejak diluncurkan awal tahun lalu, layanan Ovo nvest sudah menggaet lebih dari satu juta investor reksa dana.

6. Proteksi diri dan kendaraan agar mudik aman dan nyaman

Lebaran kali ini bisa kita hadapi berbeda dari tahun sebelumnya. Setelah dua tahun, akhirnya mudik kembali diperbolehkan oleh pemerintah.

Namun demikian, PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkirakan total volume lalu lintas saat musim mudik Lebaran tahun ini maupun arus balik akan mencapai 2,5 juta kendaraan.

Untuk itu, mengantisipasi terjadinya kecelakaan sepanjang musim arus mudik, masyarakat perlu menyadari untuk memproteksi diri sendiri maupun keluarga agar senantiasa terlindungi dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Agar perjalanan mudik lebih aman dan nyaman, Ovo memfasilitasi para pengguna dengan layanan Ovo | Proteksi yang bekerja sama dengan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) untuk produk asuransi jiwa Syariah berbasis digital dan Simas Insurtech untuk proteksi kendaraan motor dan mobil.

“Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan diri terutama bagi para calon pemudik, Ovo senantiasa memberikan pelayanan terbaik,” tutup Harumi. (RO/OL-09)