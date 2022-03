WEGE kembali Raih Penghargaan Inovasi Bisnis BUMN

APRESIASI yang diraih ini menjadi bukti eksistensi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (WEGE) dalam inovasi bisnis dan teknologi sekaligus bertahan dan tumbuh di tengah kondisi pandemi covid-19.

Demikian dikatakan Direktur Utama WEGE Nariman Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (25/3). Pernyataan ini terkait prestasi WEGE yang kembali dinobatkan sebagai peraih penghargaan dalam ajang bergengsi Anugerah BUMN Award 2022.

Acara itu diselenggarakan oleh BUMN Track bersama PPM Manajemen dan didukung para tokoh dewan juri dari beragam profesi yang dikenal luas kredibilitas dan kompetensinya.

WEGE kembali dinobatkan sebagai peraih penghargaan untuk kategori Inovasi Bisnis dan Teknologi. Di kategori BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, WEGE menjadi satu-satunya anak perusahaan BUMN yang sejajar dengan BUMN besar lainnya.

Sementara itu, di kategori The Best CEO, Nariman Prasetyo juga kembali diganjar sebagai The Best CEO Driving Execution untuk kali ketiga. Penghargaan itu diterima langsung oleh Nariman Prasetyo, Kamis (24/3) malam, di Hotel JW Mariott, Mega Kuningan, Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan kepada WEGE berdasarkan hasil penilaian independen para dewan juri yang menjadi pakar dibidangnya, di antaranya mantan menteri BUMN dan Dewan Pakar BUMN Track Tanri Abeng, pengamat ekonomi senior INDEF Enny Sri Hartati, Pemimpin Umum BUMN Track Ahmed Kurnia, serta CEO Nielsen Indonesia 2014-2020 dan Chairman BUMN Track Consulting Agus Nurudin.

Tanri Abeng selaku Ketua Dewan Juri Anugerah BUMN 2022, mengatakan pemenang The Best CEO tidak hanya dilihat dari peningkatan kinerja perusahaan, namun juga dikaitkan dengan sisi leadership dalam menjalankan strategi untuk menjaga keseimbangan bisnis di masa pandemi. Menurutnya, ada korelasi positif antara kapasitas CEO dengan kinerja perusahaan.

“Yang kita nilai tidak hanya dari perspektif keuangan, tapi kita juga menilai bagaimana strategi para CEO untuk menentukan langkah transformasi dan pengembangan usaha di tengah tahun yang sulit. Kami bisa menyimpulkan bahwa BUMN ini resilence, mereka mampu memberikan prestasi terbaiknya yang tentu tidak terlepas dari kapasitas para CEO,” kata Tanri Abeng.

Anugerah BUMN ini mengusung tema Transformasi Tata Kelola BUMN Membangun Keseimbangan Bisnis, di mana ajang untuk mengapresiasi kontribusi BUMN dan anak usaha BUMN yang telah menunjukkan kiprah transformasi tata kelola perusahaan yang baik sejalan dengan kesimbangan bisnis perusahaan.

“Selain menilai performa perusahaan, pada ajang ini kami juga mengapresiasi kepemimpinan CEO BUMN yang mampu memperkuat kinerja korporasi sekaligus mengkonsolidasi SDM yang kompetitif dan berdaya saing."

Pada Anugerah BUMN 2021, WEGE juga menyabet dua penghargaan dengan kategori Terbaik II Inovasi dan Teknologi dan CEO Driving Execution Terbaik. Di kategori CEO Terbaik saat itu, WEGE menjadi satu-satunya anak perusahaan BUMN Karya yang masuk dalam kategori tersebut.

Pun dua tahun sebelumnya dan masih di ajang serupa, WEGE meraih dua penghargaan dengan kategori Pegembangan SDM Unggul Terbaik III dan CEO Driving Execution Terbaik. Bahkan, pada 2018, WEGE pernah meraih predikat Inovasi Bisnis Terbaik II. (RO/J-2)