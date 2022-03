Mobil Buatan Karawang Diekspor Ke Luar Negeri

PT Honda Prospect Motor (HPM) mulai mengirimkan Honda BR-V ke lebih dari 30 negara. Rencananya, sebanyak 6.000 unit BR-V akan diekspor hingga Desember 2022.

Presiden Direktur PT Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe menyampaikan, model All New Honda BR-V untuk pasar ekspor diproduksi di pabrik HPM Karawang, Jawa Barat. Pada bulan Desember 2021 lalu, PT HPM telah mengadakan acara seremonial untuk produksi pertama dari model ini di pabrik HPM Karawang.

“Kandungan lokal All New Honda BR-V sangat tinggi. Di mana BR-V diproduksi eksklusif di Karawang, Jawa Barat. Kami sangat bangga dan senang bisa membawa produksi Indonesia ke luar negeri dengan dukungan pemerintah Indonesia,” ungkap Watanabe dalam seremoni pengiriman All New Honda BR-V untuk pasar ekspor di IPCC Jakarta, Rabu (16/3).

Menurut dia, Honda BR-V merupakan model istimewa karena dikembangkan melalui serangkaian riset terhadap selera dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Honda BR-V pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2015. Hingga saat ini, Honda BR-V terus diterima dengan baik oleh pelanggan di Indonesia dengan total penjualan ritel 81.063 unit dan 12 penghargaan bergengsi.

“Setelah disambut dengan sangat baik oleh konsumen di Indonesia, kami yakin All New Honda BR-V yang diproduksi dengan standar dan kualitas internasional dapat diterima di negara lain dengan baik,” kata dia.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy menambahkan, ekspor Honda BR-V dilakukan secara bertahap. Setelah negara-negara Karibia, seperti Barbados, Tobago, HPM juga mengekspor ke Filipina, Vietnam, Afrika, dan beberapa negara di Amerika Selatan.

“Untuk pengiriman ekspor hari ini ada sekitar 69 unit yang akan diekspor ke 29 negara tujuan. Untuk tahun ini kita targetkan ekspor BR-V sebanyak 6.000 unit dan Brio 4.000 unit. Kedua mobil ini diproduksi di Indonesia jadi total target ekspor Honda tahun ini 10.000,” kata Billy.

Billy mengatakan, secara umum jenis dan fitur Honda BR-V yang diekspor ke luar negeri tidak berbeda dengan yang beredar di dalam negeri. Bahkan, warna serta tipe yang diminati pun sama.

“Untuk tipe sesuai permintaan baik non-sensing atau yang dilengkapi dengan Honda Sensing, ada negara dengan permintaan warna gelap ada pula yang terang,” jelas dia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyampaikan apresiasi atas prestasi yang dilakukan PT Honda Prospect Motor. PT HPM merupakan salah satu pionir industri otomotif yang memberikan kontribusi nilai tambah di Indonesia yang salah satunya dilakukan melalui kegiatan ekspor.

“Perjalanan ekspor Honda Indonesia telah awali sejak tahun 1992 (berupa ekspor komponen) dan pencapaian tersebut terus berlanjut hingga saat ini, yang ditandai dengan peluncuran All New Honda BR-V yang akan mulai dieskpor ke 29 Negara di seluruh Dunia,” lanjut dia.

Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi bahwa untuk produk yang di ekspor yakni All New Honda BR-V telah menggunakan komponen lokal pada proses produksinya (local purchase) cukup tinggi yaitu di atas 80%. Sehingga dapat dikatakan bahwa mobil ini adalah buatan Indonesia.

Sebelum Honda BR-V, HPM telah mengekspor Honda Brio ke negara Vietnam dan Filipina sejak tahun 2019. HPM juga telah mengekspor Honda Freed ke beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Afrika Selatan sejak tahun 2009 hingga 2014. Selain mobil, HPM juga mengekspor komponen mobil sejak 1992 ke berbagai negara di antaranya Jepang, Thailand, Malaysia, Vietnam, Taiwan, India, Pakistan, Mexico dan Brazil. (OL-12)