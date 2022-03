Layanan Mobile Banking Eror, BCA Minta Maaf

LAYANAN Mobile Banking PT Bank Central Asia Tbk atau m-BCA mengalami gangguan alias tidak bisa diakses secara optimal pada Rabu (2/3).

Meski tidak menjelaskan alasan detail, perusahaan tersebut mengaku ada kendala dalam layanan mobile banking.

"Sehubungan dengan kendala pada beberapa layanan perbankan BCA, kami memohon maaf atas kendala yang terjadi," kata Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn dalam keterangannya, Rabu (2/3)

Dia menegaskan, masalah itu tengah proses pemulihan dan perbaikan yang dilakukan BCA. Namun, tidak diterangkan sampai kapan perbaikan atas gangguan pada m-BCA ini.



"Proses ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan perbankan lebih optimal untuk nasabah. Apabila nasabah mengalami kendala dapat menghubungi contact center HaloBCA 1500888, WA Halo BCA 0811 1500 998, twitter @halobca atau webchat www.bca.co.id," pungkasnya.



Masalah pada m-BCA itu pun mendapat keluhan dari pelanggan atau warganet. Mereka mencurahkan kekesalan dan mempertanyakan mengapa bisa terjadi gangguan pada layanan mobile banking perusahaan swasta itu.



"Ini bukan meningkatkan layanan tapi menghambat pelayanan. Kalau pemeliharaan sistem biasanya tengah malam bukan jam sibuk nasabah bertransaksi, ngaku aja ERROR. Pengalaman jangan ber-bank tunggal," cuit akun @capparuni di media sosial Twitter.



Berikutnya, ada warganet yang mengatakan gangguan pada m-BCA menjelang promo sale 3.3 yang dilakukan e-commerce pada Kamis, (3/3).



"BCA mobile error before 3.3 sale means that we need to save our money (BCA mobile mengalami eror sebelum promo sale 3.3, artinya kita mesti menyimpang uang kita)," tulis akun @stormysuto.



Jika mengakses layana m-BCA memang tertulis atau ditayangkan dalam aplikasi BCA mobile, yakni "Untuk meningkatkan layanan, sedang dilakukan pemeliharaan sistem di BCA mobile sehingga tidak dapat diakses sementara waktu". (OL-8)