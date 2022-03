11 Tahun Berdiri, Vintage Akhirnya Raih Top Brand Award 2022

VINTAGE yang merupakan brand perlengkapan pintu seperti door handle, door pull, dan aksesoris pintu lainnya dari PT Vinindo Inti Pratama telah berdiri lebih dari 11 tahun.

Menginjak usia ke-12 tahun di tahun 2022 ini Vintage semakin memantabkan eksistensinya di market dengan terbayar lunas dengan diraihnya Top Brand Award 2022. Vintage berada diurutan pertama Top Brand Index kategori door pull dengan skor 59,2%.

Penghargaan Top Brand Award 2022, diserahkan langsung oleh CEO Frontier Group Handi Irawan Djuwadi kepada CEO PT Vinindo Inti Pratama Tony Martono di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.

Dalam keterangan pers, Rabu (2/3), Tony mengaku bangga dan bersyukur atas diraihnya Top Brand Award 2022.

Apalagi penghargaan ini diterima di tengah persaingan sengit di industri bangunan dan situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir hingga saat ini.

“Kami sangat bangga dan bersyukur, segala kerja keras yang dikerahkan selama 11 tahun brand Vintage berdiri akhirnya membuahkan hasil yang baik dan dikenal banyak orang,” ungkap Tony.

Penghargaan Top Brand diberikan kepada merek-merek yang dinilai berhasil menduduki Top of Mind Share, Top of Market Share, dan Top of Commitment Share pada setiap kategori industrinya.

Merek-merek yang terpilih telah menjalani proses survei yang dilakukan secara profesional dan independent oleh Frontier Group, dengan total responden 12.000 orang di 15 kota besar di Indonesia.

“Top Brand Award menjadi sebuah tolak ukur bahwa brand Vintage semakin dikenal dan diakui banyak orang akan kualitas dan eksistensinya,” lanjut Tony Martono.

Meski tidak mudah, menurut Tony, keberhasilan ini merupakan buah kerja keras PT Vinindo Inti Pratama selama 11 tahun membangun brand Vintage dengan komitmen selalu memberikan produk dengan bahan, desain dan pelayanan berkualitas terbaik, hingga akhirnya mendapatkan tempat teratas di pilihan masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut Tony menjelaskan, brand Vintage lahir dari berbagai saran dan kekecewaan banyak konsumen yang tidak mendapatkan produk yang memiliki kualitas yang konsisten dengan harga terjangkau di pasaran.

“Banyak Toko dan konsumen komplain mengenai kualitas produk di pasaran yang tidak konsisten, sehingga kami memutuskan membuat produk dengan merek Vintage untuk menjawab keluh kesah masyarakat,” ujar Tony.

Untuk mempertahankan penghargaan ini, Tony mengatakan akan terus mengedepankan kualitas dalam setiap produk-produknya sesuai dengan slogan perusahaan “Quality is Our Priority”.

Tak hanya kualitas, perusahaan juga akan terus berinovasi menghadirkan produk dengan desain terbaik tentunya dengan harga yang bersaing pula.

“Kami akan terus menggunakan media digital sebagai platform utama marketing. Kami selalu berusaha mendengarkan saran dan masukan untuk mengembangkan bisnis, baik dari media sosial, website, marketplace, email dan WhatsApp,” ungkapnya.

Hingga saat ini, berbagai aktivitas seperti giveaway, video marketing, dan undian berhadiah terus dijalankan untuk semakin memberikan manfaat tambahan bagi konsumen.

Hasilnya, selama tahun 2021, PT Vinindo Inti Pratama sukses mencetak omzet terbanyaknya selama ini, bukti dari kepercayaan masyarakat yang terus memilih brand Vintage sebagai solusi gagang dan aksesoris pintu mereka.

Selain brand Vintage, Vinindo juga memiliki beberapa brand lain seperti D-Xplore (perkakas bangunan), Aomori (gagang dan aksesoris pintu) dan Blossom (gembok dan kunci). (RO/OL-09)