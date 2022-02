Mendag Minta Distributor segera Pasok Minyak Goreng Rp11.500 per Liter ke Pasar Rakyat

MENTERI Perdagangan Muhammad Lutfi meminta distributor segera memasok kebutuhan minyak goreng di pasar sesuai dengan harga yang telah ditentukan seraya mengatakan bahwa tindakan tegas akan diberikan kepada distributor yang tidak mengikuti aturan.

“Saya meminta distributor minyak goreng curah segera menyuplai ke pasar rakyat dengan harga Rp 11.500 per liter. Distributor harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan,” kata Mendag lewat keterangannya diterima di Jakarta, hari ini.

Hal itu ditegaskan Mendag Lutfi saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor minyak goreng curah di kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Mendag juga memastikan minyak goreng akan disuplai ke seluruh kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan, mengingat Sulawesi Selatan sebagai pusat di seluruh Sulawesi.

“Minyak goreng kemasan sederhana dan premium akan digelontorkan ke kota Makassar setidaknya 300 ton dengan harga sesuai ketentuan yang akan diikuti seluruh pedagang dan distributor untuk menyuplai seluruh Sulawesi,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Mendag Lutfi juga melakukan peninjauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Terong dan Pasar Pabaeng-baeng.

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bapok menjelang puasa dan lebaran 2022.

“Kami Ingin mengecek stabilitas harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Ada beberapa barang penting yang menjadi perhatian, terutama minyak goreng," ujar Lutfi.

Menurut Lutfi, harga bapok di kota Makassar stabil dan pasokanya normal. Berdasarkan pantauan, beras medium tercatat Rp9.000-10.000 per kg, beras premium Rp11.000-12.000 per kg, dan gula Rp13.000-14.000 per kg.

Kemudian, minyak goreng curah Rp13.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter untuk stok baru dan Rp17.000 per liter untuk stok lama, tepung terigu Rp11.000 per kg, dan daging sapi Rp100.000-110.000 per kg.

Sementara itu, daging ayam ras Rp35.000 per kg, telur ayam ras Rp18.000 per kg, cabe merah besar Rp24.000-30.000 per kg, cabe merah keriting Rp28.000 per kg, cabe rawit merah Rp50.000 per kg, bawang merah Rp20.000 per kg, bawang putih Honan Rp26.000 per kg, serta tempe Rp12.500 per kg. (Ant/OL-4)