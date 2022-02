PT Timah Tahun Ini, Targetkan Zero Fatality dan Zero Cidera Berat

PT.Timah Tbk, tahun ini menargetkan Zero Fatality dan Zero Cidera Berat dalam penerapan budaya K3. Tekad itu disampaikan dalam rangka memeringati Bulan K3 Nasional, saat Apel Akbar K3 Tahun 2022 di Kawasan Unit Metalurgi, Muntok, Bangka Barat, Rabu (9/2)

Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Alwi Akbat membacakan sambutan Menteri Ketenaga kerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziah yang menekankan tentang pentingnya implementasi K3 guna mendukung perlindungan tenaga kerja. Di Era Digitalisasi ini diperlukan inovasi untuk menyeimbangkan dinamika perubahan yang ada agar tidak berdampak pada kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

ia menyampaikan PT Timah Tbk tahun 2022 menargetkan untuk kembali mempertahankan zero fatality dan menambah target zero cidera berat. Sebagaimana diketahui, PT Timah Tbk tahun 2021 berhasil mencatatkan zero fatality.

"Tahun ini untuk K3, PT Timah punya target untuk mempertahankan Zero Fatality dan dengan tambahan Zero cedera berat," katanya.

Ia meyakini hal ini dapat terealisasi dengan kerja sama dari seluruh pihak, baik insan timah maupun mitra PT Timah Tbk.

Saat ini, kata dia PT Timah Tbk memang sedang fokus dalam melakukan transformasi budaya K3 atau yang dikenal dengan Mucak Budaya K3. Melalui program ini, PT Timah Tbk terus meningkatkan implementasi K3 di seluruh proses bisnis perusahaan.

"Itu dilakukan secara sistematis, mulai dari manajemen tertinggi sampai karyawan di level petugas wajib mengikuti budaya K3 dan wajib melaporkan data tentang keselamatan kerja," ujar Alwin.

Dalam momentum Apel Akbar K3 ini, juga dilaksanakan Simulasi Tanggap Darurat yang menggambarkan tentang kejadi kecelakaan dan kebakaran yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.

Selain itu, PT Timah Tbk juga menyerahkan bantuan life jacket bagi dua kelompok nelayan di Bangka Barat. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan para nelayan saat menjalankan aktivitas di laut.

PT Timah Tbk juga menyerahkan pengahrgaan bagi para karyawan yang berdedikasi di bidang K3, selain kepada karyawan penghargaan juga diberikan bagi unit operasional yang menerapkan SMKP terbaik dan kepatuhan terhadap budaya K3.

Rangkaian kegiatan K3 di PT Timah Tbk telah dilaksanakan sejak Januari lalu, diantaranya ialah kegiatan donor darah, kegiatan seminar keselamatan pertambangan, perlombaan aksi cepat tanggap, dan lainnya.(OL-13)

