Temukan Black Panther, Shang-Chi, sampai Eternals di MODENA MARVEL Series Terbaru

MODENA sebagai pemimpin pasar home appliances di Indonesia kali ini menghadirkan inovasi menarik bagi para konsumen setia. Masih dalam rangkaian peluncuran seri terbatas MODENA MARVEL, pada phase ketiga ini, MODENA luncurkan berbagai koleksi terbaru dengan tema “Greatness Calls You Home” pada 19 November 2021 di XXI Kota Kasablanka, Jakarta.



Pada peluncurannya ini, MODENA turut mengundang Komunitas MARVEL Indonesia untuk ikut meramaikan acara dilanjutkan dengan nonton bareng film terbaru dari MCU, Eternals.



“Esensi dari tema ‘Greatness Calls You Home’ ini menceritakan tentang bagaimana orang pergi meninggalkan rumahnya untuk mencari sebuah ‘greatness’ atau kebesaran. Kebesaran itu berwujud journey yang bisa berupa pekerjaan, perjalanan, atau pencarian prestasi dan pujian. Padahal ‘greatness’ itu sendiri bisa jadi hal terdekat dalam diri kita, yaitu dampak positif yang kita bawa dan berikan untuk orang di sekitar kita," ujar Tommy Pratomo, selaku Head of Corporate Communication MODENA.



"Bisa dengan memasak makanan kesukaan untuk keluarga, memberikan ruangan yang bersih dan aman, menciptakan suasana yang menyenangkan dan selalu dekat dan siap sedia kapanpun dibutuhkan seperti MODENA," tambahnya.



Fase ketiga dari seri MODENA MARVEL akan dimeriahkan dengan desain eksklusif pahlawan super MARVEL. Seperti Black Panther, Black Widow serta Shang-Chi dan Eternals yang akan membungkus produk-produk andalan MODENA dari lini cooking, cooling, dan cleaning.



“Dengan inovasi terbaru ini, kami ingin mengajak para konsumen khususnya penggemar MARVEL untuk dapat merasakan pengalaman unik dan seru serta dapat mengekspresikan diri bersama Super Hero favorit mereka.” ujar Indra Herdian, selaku Product Marketing MODENA. “Beberapa rangkaian peralatan rumah tangga adalan kami yang dibalut eksklusif dalam nuansa MARVEL yaitu Water Dispenser DD 7302 META, Refrigerator RF 2255 METB, Water Heater ES 15 META.”



Kemeriahan tentu tidak berhenti di hari peluncuran saja, MODENA MARVEL juga menyiapkan roadshow untuk menyapa hangat para penggemar setia di Pondok Indah Mall (6 -12 Desember), Senayan City (20 - 26 Desember), dan beberapa Electronic City seperti di SCBD (11 November – 8 Desember), Pondok Indah Mall (18 November – 8 Desember), serta Kota Kasablanka (18 November – 8 Desember).



MODENA turut menyapa juga kota-kota lain seperti Solo dan Semarang dengan ‘nobar’ Eternals bersama komunitas MARVEL dan media di kota Solo pada tanggal 26 November, dan Semarang pada tanggal 17 Desember.



“Perpaduan dari MODENA dan MARVEL ini pastinya akan menghadirkan koleksi yang fun, fresh, dan modis. Kami harap dengan hadirnya inovasi ini pelanggan setia maupun penggemar dari MARVEL bisa merasakan esensi dari tema ‘Greatness Calls You Home’ yang kita bangun ini.” tutup Tommy.



Rangkaian produk peralatan rumah tangga MODENA edisi MARVEL ini diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Konsumen bisa mendapatkannya melalui MODENA Experience Center, MODENA Home Center terdekat, dan MODENA Official E-Commerce Store mulai dari 19 November 2021.



Untuk informasi lebih lanjut terus ikuti official instagram kami di @modenaindonesia. Atau kunjungi website MODENA di www.modena.com untuk melihat koleksi lengkap dari MODENA MARVEL Series ini. (RO/OL-10)