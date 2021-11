Pertumbuhan Sektor Perkebunan dan Pertambangan Dongkrak Penjualan Isuzu D-Max

PERTUMBUHAN harga komoditas perkebunan dan pertambangan dalam beberapa bulan ini ikut mendongkrak penjualan otomotif. Peningkatan tidak hanya terjadi pada segmen kendaraan komersial yang bersentuhan langsung dengan operasional perusahaan perkebunan dan pertambangan, tetapi kendaraan penumpang juga ikut terdongkrak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut setelah semakin membaiknya harga dan permintaan global, khususnya barang-barang komoditas Indonesia pada Agustus 2021. Contohnya, batu bara yang naik 11,04% (mtm) dan CPO sebesar 6,85% (mtm).

Saat membuka Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Airlangga mengatakan, naiknya harga komoditas juga memicu lonjakan penjualan otomotif. Ia memperkirakan, penjualan otomotif tahun ini bisa menembus angka 850.000 unit, jauh di atas angka tahun lalu yang sekitar 530.000 unit. Industri otomotif juga bisa memanfaatkan peluang kenaikan harga CPO dengan mengadopsi program menekan perubahan iklim.

Chief Operation Officer (COO) PT Astra International Tbk-Isuzu Sales Operation (AI-ISO/Astra Isuzu) Yohanes Pratama menjelaskan, segmen kendaraan penumpang Astra Isuzu, khususnya Isuzu D-Max, ikut meningkat seiring melonjaknya harga komoditas sektor perkebunan dan pertambangan. Bahkan, angka penjualan diyakini akan terus tumbuh dengan hadirnya wajah baru All New Isuzu D-Max 4x4 1.9L. Mobil pikap kabin ganda andalan Astra Isuzu ini resmi diluncurkan pada GIIAS 2021 di ICE-BSD City, Tangerang, Banten yang digelar 11-21 November lalu.

Peningkatan signifikan

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada September 2021, terjadi peningkatan penjualan signifikan untuk produk Isuzu D-Max, baik whole sales maupun retail sales. Untuk whole sales Isuzu D-Max year to date (ytd) September 2021 tercatat meningkat 181,9%, sedangkan, retail sales ytd September 2021 tercatat naik 93,3%.

Yohanes memaparkan, All New Isuzu D-Max memiliki sejumlah keunggulan dibanding kompetitor. Mobil itu memiliki mesin diesel commonrail RZ4E-TC yang lebih kompak berkekuatan 1.900 cc dengan teknologi blue power. Teknologi ini membuat tenaga yang dihasilkan lebih besar, 150PS, tetapi lebih efisien dalam pemakaian bahan bakar. All New Isuzu D-Max ini juga memiliki transmisi manual baru 6 tingkat percepatan, torsi besar, dan RPM rendah (35.7/1.800-2.600).

Menurut Yohanes, hal itu jelas semakin bisa menguntungkan bisnis konsumen. All New Isuzu D-Max hadir dengan tiga varian dengan harga mulai dari Rp363,6 juta hinggaRp 459,8 juta.

"Keunggulan lainnya, D-Max terbaru sudah dilengkapi teknologi turbo desain baru yang diatur secara elektrik (electric control VGS turbo charger) dan dibekali tangki bahan bakar berkapasitas 76 liter," jelasnya.

Yohanes menembahkan, sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan sangat membutuhkan dukungan kendaraan operasional yang tangguh, mumpuni, dan hemat bahan bakar. Karena itu, kehadiran All New Isuzu D Max diharapkan dapat menjawab kebutuhan ketiga sektor tersebut agar bisa meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi lebih besar lagi bagi ekonomi nasional.

Pihaknya juga menyiapkan rotasi part yang bisa diakses oleh customer untuk mendukung kelancaran operasional kerja mereka di lokasi yang jauh dari kota.

Ditambahkan, Astra Isuzu juga memberi solusi tuntas melalui kemudahan soal service dan sparepart on site atau di lokasi kerja perusahaan konsumen. "Keunggulan Astra Isuzu, kami memiliki jaringan dan kualitas layanan dari seluruh dealer di seluruh wilayah Indonesia," tutur dia.

Terkait proyeksi penjualan, Yohanes mengatakan, pihaknya enggan bermuluk-muluk. Pihaknya berharap penjualan All New Isuzu D-Max bisa di kisaran 200 unit per bulan.

Sementara itu, Regional Manager Wilayah Sumbagut, Sumbagsel, dan Jawa Barat Astra Isuzu Irwan Nawir mengakui, harga komoditas perkebunan dan tambang terus melonjak. Seperti di wilayah Sumatera, peningkatan penjualan komoditas perkebunan dan tambang dari kuartal kedua hingga ketiga mencapai 20-30 persen.

Peningkatan itu jelas mendongkrak penjualan kendaraan komersial pengangkut barang komoditas. Dampak tidak langsungnya juga dirasakan segmen mobil penumpang sebagai kendaraan supporting operasional, terutama untuk mengangkut pegawai ke lokasi tambang ataupun perkebunan.

"Saat produksi meningkat, tentu butuh supporting yang besar untuk membawa orang atau manajer ke site. Makanya, di Astra Isuzu, untuk kendaraan supporting ini seperti D-Max, terjadi peningkatan 10-15 persen,” ujar Irwan. (RO/OL-15)