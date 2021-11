Wakil Indonesia Menangi Penghargaan CX Leader of the Year 2021

WAKIL Indonesia Sri Safitri, selaku Ketua Umum Indonesia Customer Experience Professional (ICXP) yang juga Deputy Executive Vice President CX & Digitization Telkom Indonesia telah resmi terpilih memenangi ajang penghargaan bergengsi kelas dunia, yaitu CX Leader of the Year 2021.

Dalam ajang bergenggsi itu, dengan penilaian diberikan lebih dari 25 juri dari beragam negara yang memiliki sertifikasi profesi CX, Certified Customer Experience Professional (CCXP).

Ajang penghargaan yang dihelat oleh MyCustomer.com ini diselenggarakan setiap tahunnya dan diikuti oleh lebih dari 150 peserta dari beragam industri dan perusahaan bonafid skala internasional.

MyCustomer.com merupakan sumber informasi online terdepan untuk customer service dan para praktisi profesional di bidang Customer Experience (CX) yang telah diikuti oleh lebih dari 50.000 anggota berasal dari beragam profesi dan industri manca negara.

Proses pemilihan CX Leader of the Year berlangsung sangat ketat dan kompetitif. Kriteria penilaian tidak hanya berdasarkan profesi CX dari para peserta, tetapi juga jejak kesuksesan para peserta sebagai CX Leader dalam memimpin dan mengawal beragam program CX, hasilnya terukur dan terbukti telah berhasil mencetak pencapaian target yang signifikan.

Di antara para nominasi top 30 (shortlisted) CX Leader of the Year yang pengalaman dan keahliannya tak diragukan lagi, Safitri berhasil memukau para Juri dengan kesuksesannya hadir sebagai contoh CX Professional yang sangat menginspirasi melalui dedikasinya terhadap dua aspek, yaitu profesi CX dan visi dari organisasinya yaitu mengedepankan customer centricity.

“Sepanjang karirnya di Telkom Group, Sri Safitri telah berhasil meningkatkan sisi Customer Experience dan melakukan pengukuran terhadap hasil dari beragam program yang menunjang keberhasilan CX serta didukung dengan sistem metrik dan kemajuan teknologi," kata salah satu Juri CX Leader of the Year, Michael Hins dalam keterangan pers, Kamis (18/11).

"Kualitasnya dalam mengelola struktur organisasi dengan seluruh elemen operasional, proses bisnis dan accountability dari para tim membuktikan bahwa Sri Safitri sangat memahami korelasi dan esensi dari pentingnya Customer Experience, serta keselarasan antara konsep true customer centricity dengan setiap bagian dari sebuah organisasi,” ujar Michael Hins.

Kesuksesan Sri Safitri juga diakui dan di apresiasi oleh salah satu Juri ternama dari CXPA (Customer Experience Professional Association), Global CX Specialist, Ian Golding, yang menyampaikan ungkapan apresiasinya kepada Sri Safitri melalui LinkedIn.

"Saya sangat senang untuk Anda; Anda pantas mendapatkan pengakuan ini. Anda adalah panutan yang luar biasa untuk profesi dan penghargaan untuk organisasi dan wilayah Anda!," kata Ian Golding.

Sepak terjang Sri Safitri dalam mengedepankan Customer Experience tidak hanya terfokus pada tanggung jawabnya sebagai manajemen di tempatnya bekerja, tetapi semangat dan ilmunya juga didedikasikan dengan keseriusannya dalam membangun asosiasi ICXP, sebagai Ketua Umum ICXP.

ICXP adalah organisasi yang merangkul para profesional di bidang CX yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing global (khususnya di bidang CX) untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada 9 September 2021 lalu, ICXP telah resmi hadir di Indonesia. ICXP juga telah menyelenggarakan kegiatan online webinar untuk industri Retail dengan tema “Reinventing CX to Boost Retail Growth in The New Normal Era” dan dihadiri oleh 800 partisipan dari beragam perusahaan yang antusias untuk menyimak CX insight.

Selain itu, diskusi dengan para pembicara dari kalangan CX expert yang bisnisnya sukses dan terbukti melalui fokus prioritasnya terhadap aspek Customer Experience.

“Tentunya merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan yang besar bagi ICXP, atas keberhasilan dan pengakuan dunia yang berhasil diraih oleh Ketua Umum ICXP, Sri Safitri sebagai perwakilan Indonesia pada ajang CX Leader of the Year 2021," jelas Eva Noor, selaku Ketua Dewan Pengawas, ICXP.

"Di mana hal ini membuktikan bahwa eksistensi asosiasi ICXP juga diapresiasi oleh para pionir dari beragam praktisi CX yang sangat bertalenta. Selain itu, dengan kemenangan Indonesia yang diakui skala global ini menunjukkan bahwa Indonesia hadir sebagai negara yang mengedepankan kemajuan Customer Experience," paparnya.

"Kami optimistis, bahwa dengan keberhasilan dan kompetensi yang dimiliki oleh para pengurus ICXP, kami siap untuk mencetak talenta dan sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia 2045,” tutur Eva Noor. (RO/OL-09)