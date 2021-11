Pemerintah Dukung Penuh Industri Broker Properti

ASOSIASI Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menggelar perhelatan akbar The Biggest Real Estate Summit 2021 bertema Keep on Rolling yang dilakukan secara virtual di kanal Youtube DPP AREBI pada Rabu (17/11).

Ketua Umum DPP AREBI Lukas Bong mengatakan AREBI sebagai wadah para broker properti di Indonesia berkomitmen meningkatkan profesionalisme anggota agar mampu bersaing dalam kondisi apa pun, tidak terkecuali di tengah pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir.

Menurutnya, broker properti harus terus bergerak. Banyak yang bisa dilakukan agar bisa bertahan dan terus sukses menjalani profesi sebagai broker properti di tengah pandemi Covid-19.

"Salah satunya dengan mengikuti The Biggest Real Estate Summit 2021 karena banyak pengetahuan yang bisa didapat dan berguna bagi broker properti dalam menjalani profesinya,” ujar Lukas dalam keterangan pers, Rabu (17/11).

Ia menyebut pengetahuan broker properti harus terus ditambah agar bisa bekerja secara profesional. Apalagi akibat pandemi Covid-19 persaingan antarbroker properti menjadi semakin ketat. Hanya broker profesional dan dipercaya yang akan dipilih masyarakat untuk digunakan jasanya dalam bertransaksi properti.

"Di saat seperti ini, agen properti dituntut lebih kreatif dan inovatif untuk menemukan dan menggarap peluang karena dalam setiap kondisi pasti ada peluang. Ingat, bisnis agen properti tidak ada matinya. Dalam kondisi apapun agen properti bisa survive dan berkembang,” ujar Lukas.

Di sisi lain, ia juga menambahkan AREBI akan terus melakukan pembinaan kepada para anggotanya dan mempersempit ruang gerak mafia tanah dari kalangan agen properti. Salah satunya dengan terus mendorong sertifikasi agen properti.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam sambutan pembukaan The Biggest Real Estate Summit 2021 mengatakan, ekonomi Indonesia pada triwulan III 2021 tumbuh 3,51% (yoy). Salah satu sektor yang berkontribusi ialah properti dan broker properti menjadi bagian dari sektor properti.

“Kami mengapresiasi AREBI yang selama 29 tahun telah bekerja sama dan senantiasa mendukung pemerintah. Ke depan saya berharap AREBI dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan pemerintah untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Muhammad Lutfi.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil yang menjadi pembicara pada talkshow sesi pertama mengatakan, karena memberi dampak besar bagi ekonomi, pemerintah sangat mendukung sektor properti.

Kementerian ATR/BPN, kata dia, akan terus melakukan berbagai inovasi agar urusan pertanahan menjadi lebih mudah, cepat, efesien, dan memberikan kepastian hukum. Dengan begitu bisa membantu pelaku bisnis di sektor properti sehingga ke depan sektor properti bisa semakin berkembang.

Dukungan pemerintah terhadap sektor properti mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Umum DPP REI Hari Gani. Ia menegaskan REI akan terus mengawal agar UU Cipta Kerja yang bisa mendorong sektor properti bisa diaplikasikan secepatnya.

"Selain itu REI juga berharap agar UU Perkotaan cepat dibuat agar pengembang yang mengembangkan perumahan skala kota (township) memiliki payung hukum,” ujar Hari Gani.

Acara The Biggest Real Estate Summit 2021 juga dimanfaatkan sebagai perayaan HUT AREBI ke-29. Peserta The Biggest Real Estate Summit 2021 mendapatkan E-Certificate yang jumlahnya terbatas sesuai nama yang diregistrasi. (RO/X-12)